إيلاف من الرباط : ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس،الاثنين،بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا في وزارتي الداخلية والخارجية.

واستفسر الملك محمد السادس في بداية اشغال المجلس الوزاري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية.

وأجاب وزير الفلاحة والصيد البحري بأن التساقطات التي عرفتها البلاد كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.

في سياق ذلك ، أصدر الملك محمد السادس توجيهاته قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية.

واستفسر الملك محمد السادس أيضا وزير التجهيز والماء حول نسبة ملء السدود وأثر ذلك على الوضعية المائية بالبلاد ؛ حيث أبرز وزير التجهيز بأن معدل ملء السدود يصل حاليا إلى 3ر40 في المائة، وأن هذا الارتفاع يتيح تعبئة ستة ملايير وسبعمائة مليون متر مكعب من المياه، أي ما يساوي استهلاك سنة ونصف من الماء الصالح للشرب.

إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الضمانات المكفولة للقضاة، من خلال الملاءمة مع التعديلات الأخيرة التي همت النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويتعلق الأمر برخصة المرض المتوسطة الأمد، ورخصة المرض الطويلة الأمد، والرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة.

كما صادق العاهل المغربي على أربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية؛ ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم.

أما مشروعا المرسومين الآخرين فيقضيان على التوالي بتغيير وتتميم الظهير الشريف ( مرسوم ملكي) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية؛ وبتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.

ويندرج المشروعان في إطار العناية الخاصة التي يوليها الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لتسوية الوضعية المادية لأفراد بعض الفئات من هذه القوات، من أجل تنمية قدراتهم الميدانية والرفع من مستوى كفاءتهم وجاهزيتهم.

وفي إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على إحدى عشرة اتفاقية دولية، منها ثمان اتفاقيات تهم الفضاء الإفريقي واتفاقيتين على المستوى الآسيوي، واتفاقية واحدة مع دولة أوروبية.

وتتميز ست من هذه الاتفاقيات بكونها وقعت بمدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية، في اعتراف صريح بالسيادة المغربية الكاملة على هذا الجزء من التراب الوطني.

وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات التعاون القضائي والجمركي، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والنقل واللوجستيك والطاقة، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، إضافة لاتفاق يتعلق باحتضان المغرب لمقر دائم للاتحاد الإفريقي للمكفوفين.

ولاة ومحافظون جدد

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل الملك محمد السادس بتعيين عدد من الولاة والعمال المحافظون ) بالإدارة المركزية والترابية. ويتعلق الأمر بالمناصب التالية :

-والي كاتب عام ( وكيل ) لوزارة الداخلية : سمير محمد تازي

-والي مفتش عام للإدارة الترابية : محمد فوزي

-والي مدير الشؤون الانتخابية :حسن أغماري

-والي مدير أنظمة المعلومات والاتصالات : عبد الحق الحراق

-عامل (محافظ) إقليم سطات :محمد علي حبوها

-عامل إقليم برشيد : جمال خلوق

-عامل عمالة المحمدية : عادل المالكي

-عامل إقليم بنسليمان : الحسن بوكوتة

-عامل إقليم قلعة السراغنة :سمير اليزيدي

-عامل إقليم سيدي إفني : محمد ضرهم

-عامل إقليم صفرو : إبراهيم أبو زيد

-عامل إقليم خريبكة : هشام المدغري العلوي

-عامل إقليم بركان : السيد حميد اشنوري

-عامل إقليم اشتوكة أيت باها : محمد سالم الصبتي

-عامل إقليم فجيج : نور الدين اوعبو

-عامل إقليم الصويرة : محمد رشيد

-عامل إقليم سيدي بنور : منير هواري

-عامل عمالة ( محافظة) مقاطعة عين الشق : بشرى برادي

-عامل إقليم اليوسفية : السيد عبد المومن طالب

-عامل إقليم الحاجب : السيد عمر المريني

-عامل إقليم طاطا : محمد باري

-عامل مكلف الشؤون الداخلية الجهوية بولاية الرباط - سلا - القنيطرة :يونس الخويلدي

-عامل مكلف الشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة - تطوان - الحسيمة : والعيد المسافر

-عامل مكلف الشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش - آسفي :حنان الرياحي

-عامل مدير التواصل بوزارة الداخلية : عبد الله العلوي

سفراء جدد

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، عين الملك محمد السادس مجموعة من السفراء لدى عدد من الدول الصديقة والشريكة. ويتعلق الأمر بكل من :—يوسف عيماني : سفيرا لدى جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية

-محمد صلاح بابانا علوي : سفيرا لدى جمهورية غينيا بيساو

-سيدي محمد بيد الله : سفيرا لدى جمهورية موزمبيق

-خالد أفقير : سفيرا لدى جمهورية زامبيا

-نزهة علوي محمدي : سفيرة لدى جمهورية رواندا

-الحسن لعسري : سفيرا لدى جمهورية العراق

-رضوان الدغوغي : سفيرا لدى جمهورية بولندا

- نادية الحنوط : سفيرة لدى جمهورية الفلبين

-مريم الناجي : سفيرة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية

-أمين الشابي : سفيرا لدى جمهورية باكستان الإسلامية

مدراء جدد لمؤسسات اقتصادية وصحية

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عين الملك محمد السادس كل من :

-نزهة حياة، في منصب المديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار

-سعيد جبراني، في منصب المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة.

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عين الملك محمد السادس محمد عكوري، مديرا عاما للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة.

ويأتي هذا التعيين في سياق تفعيل إرساء المجموعات الصحية الترابية، حيث تم اختيار جهة طنجة - تطوان - الحسيمة كجهة نموذجية، في أفق تعميم هذه المجموعات على باقي جهات المملكة.

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عين العاهل المغربي ، أمين المزواغي في منصب المدير العام لوكالة التنمية الرقمية.

هشام بلاوي رئيسا جديدا للنيابة العامة

من جهة اخرى ، استقبل الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس.

الملك محمد السادس،رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائيةلدى استقباله الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس

ويتعلق الأمر بهشام بلاوي، الذي عينه الملك وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي عينه الملك عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي الملك.

وجرى هذا الاستقبال بحضور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.

ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط.

وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.