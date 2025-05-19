إيلاف من لندن: شاركت الحسناء الكرواتية إيفانا نول، متابعيها على منصات التواصل، بصورة مثيرة مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، مشيرة إلى أنها ستشعل أجواء بطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يقام مونديال 2026 في 3 دول، هي: الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا في الفترة ما بين الـ11 من يونيو والـ19 من يوليو 2026.

صور نشرتها إيفانا نول على حسابها على الإنستقرام

واشتهرت إيفانا خلال نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بإطلالاتها الجريئة أثناء تشجيعها لمنتخب بلادها كرواتيا، فقد اجتذبت المشجعين وعدسات المصورين أثناء تواجدها في المدرجات، ما منحها شهرة وثروة عبر منصات التواصل الاجتماعي ولقب "أكثر مشجعة إثارة" في المونديال.

ومنذ ذلك الحين، واصلت إيفانا استعراض جمالها، حيث ظهرت مؤخرا في سباق جائزة ميامي الكبرى هذا الشهر، متباهية بقوامها، فقد خرجت من أحد المرائب إلى جانب رئيس الـ"فيفا".

صور لإيفانا نول نشرتها في حسابها على الإنستقرام

ونشرت إيفانا الصورة على حسابها عبر منصة "إنستغرام"، وعلقت بطريقة تظهر وكأن رئيس الـ"فيفا" هو من يتحدث معها، قائلة: "إنفانتينو: إيفانا، هل أنت مستعدة لإشعال أجواء كأس العالم من جديد؟".

وأضافت في ردها: "أنت احضر كرة القدم، وسأجلب الألعاب النارية، أمريكا 2026، لنصنع التاريخ من (جديد)"، في تأكيدها على حضور بطولة كأس العالم المقبلة.

وتفاعل المعجبون بجمالها وإطلالتها، مع منشورها على نطاق واسع، ويتابعها أكثر من 2.8 مليون شخص على منصة "إنستغرام".

ولدت إيفانا يوم 16 من سبتمبر 1995، في مدينة فرانكفورت بألمانيا، وعاشت هناك 7 سنوات قبل أن تنتقل إلى البوسنة والهرسك، ومن ثم استقرت في العاصمة الكرواتية زغرب.

وتمتلك إيفانا نول ماركة ملابس وكانت تستعرض ملابس تلك الماركة في كأس العالم 2022 قطر.

يذكر أن النسخة الـ23 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، ستشهد مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32، وهي المرة الأولى أيضا في تاريخ المسابقة التي انطلقت عام 1930.