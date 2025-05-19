إيلاف من لندن: ألقي القبض على رجل ثالث على خلفية حرائق في عقارين وسيارة مرتبطة برئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر.

وأعلنت شرطة العاصمة لندن عن اعتقال رجل يبلغ من العمر 34 عامًا صباح اليوم الإثنين، في منطقة تشيلسي غرب لندن للاشتباه في تآمره لارتكاب حريق متعمد بقصد تعريض حياة للخطر.

ويوم السبت، أُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 26 عامًا في مطار لوتون للاشتباه في ارتكابه الجريمة نفسها. ولا يزال رهن الاحتجاز لدى الشرطة بعد صدور أمر احتجاز جديد من محكمة وستمنستر الجزئية.

يأتي ذلك بعد توجيه ثلاث تهم لرجل أوكراني، يبلغ من العمر 21 عامًا، بالحرق المتعمد بقصد تعريض حياة للخطر.

وكان رومان لافرينوفيتش مثُل أمام محكمة وستمنستر الجزئية يوم الجمعة، وأُعيد إلى الحبس الاحتياطي. وأنكر لافرينوفيتش، وهو من سيدنهام، جنوب شرق لندن، تهمة الحرق المتعمد في مقابلة مع الشرطة.

ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة أولد بيلي في لندن في يونيو/حزيران.

تأتي الاعتقالات بعد اندلاع حريق في الساعات الأولى من صباح 12 مايو/أيار في منزل في كينتيش تاون، شمال لندن، حيث كان السير كير يعيش مع عائلته قبل الانتخابات.

ولحقت أضرار بمدخل العقار، لكن لم يُصب أحد بأذى. كما أُضرمت النيران في سيارة في الشارع نفسه في 8 مايو/أيار.

اندلع حريق آخر في الباب الأمامي لمنزل مُحوّل إلى شقق في إزلنغتون، مرتبط أيضًا برئيس الوزراء، في 11 مايو/أيار. ونُقل شخص واحد إلى بر الأمان عبر درج داخلي بواسطة فرق إسعاف ترتدي أجهزة تنفس.