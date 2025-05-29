إيلاف من القاهرة: انتشرت في مصر مقاطع فيديو تظهر قيام مجموعة من الأشخاص بطرد الدكتور أحمد الدجوي الذي أثارت واقعة انتحاره جدلا واسعا في أعقاب السرقة الأكبر في مصر لجدته نوال الدجوي.

ووفقا لما نشره الناشط خالد رسمي على صفحته بفيسبوك، فإن الحادث لم يكن مجرد خلاف عائلي عابر، بل جاء ضمن حملة ممنهجة استمرت لشهور، ووصفها بـ"الاغتيال النفسي والمعنوي".

وأضاف أن الحملة بدأت بتصرفات بسيطة ثم تصاعدت إلى حد استئجار بلطجية من قبل بعض أقاربه (بنات عمته وزوج إحداهن) لاقتحام الجامعة وطرده قسرا.

وأكد رسمي أن الدجوي منع بعد ذلك من دخول الجامعة التي ارتبط بها علميا ومهنيا لسنوات، مما حال دون استكماله مسيرته الأكاديمية. ولم تذكر تفاصيل دقيقة حول أسباب النزاع أو الجهة المسؤولة عن الحادث.

وتداول نشطاء الفيديو بكثافة، مع تعاطف كبير مع الدكتور الدجوي، بينما طالب آخرون بالتحقيق في الواقعة لمعرفة الحقائق وكشف أي تجاوزات. ولا تزال الجهات المعنية لم تعلق رسميا على الحادث حتى الآن.

وكشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات وفاة الشاب المصري أحمد الدجوي حفيد سيدة الأعمال المصرية الشهيرة نوال الدجوي بعد العثور على جثمانه داخل مسكنه مصابا بطلق ناري.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية أنه في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملابسات وفاة أحمد الدجوى حفيد سيدة الأعمال نوال الدجوى، تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من أسرة المذكور بقيامه بإطلاق عيار ناري على نفسه.

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا من سيدة الأعمال الشهيرة تدعي اكتشافها تغيير أرقام عدد من الخزائن الخاصة بها والموجودة داخل مسكن تمتلكه في منطقة أكتوبر، كان بها مبلغ 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار، إضافة إلى 350 ألف جنيه إسترليني و15 كيلو ذهب.

ووجهت سيدة الأعمال المصرية الاتهامات في واقعة سرقتها لحفيدها، بسبب خلافات ميراث بينهما، كانت قد شهدت من قبل العديد من القضايا في المحاكم من بينها قضية حول أهلية الدكتورة نوال الدجوي بشأن وضعها العقلي والنفسي.

وفي نفس السياق أنكر أحفادها الاتهامات برمتها وكشفا عن وجود خلافات وصلت إلى بلاغات ودعاوى قضائية بين الطرفين، ومن بينها دعوى حجر تم رفضها وتقدم بطلب استئناف على الحكم.



