إيلاف من لندن: تكشف السجلات، التي تغطي الهدايا الرسمية المُقدمة لمعظم أفراد العائلة المالكة البريطانية من عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢٣، أن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية قد تسلمت كنزًا من هدايا مسلسل "شارع التتويج - كورونيشن ستريت".

وأصدر قصر باكنغهام سجلات الهدايا الرسمية المُقدمة للعائلة المالكة، بما في ذلك سيارة رولز رويس للملك. ووفقًا للسجلات، التي تغطي الهدايا الرسمية المُقدمة لمعظم أفراد العائلة المالكة من عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢٣، فقد تلقى الملك هذه السيارة الفاخرة من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة.

سيارة رولز رويس كولينان الفئة الثانية ليست للاستخدام الشخصي؛ بل هي مُخصصة للأغراض الرسمية، بما في ذلك المناسبات الرسمية. وكان تم تقديمها للملك في مايو ٢٠٢٣، ويبلغ سعرها ٤٤٣,٥٧٥ دولارًا أميركيًا - أي ما يعادل حوالي ٣٢٩,٥٤٥ جنيهًا إسترلينيًا.

تاج من الريش

ومن الهدايا الأخرى التي قُدِّمت للملك خلال شهر تتويجه تاجٌ من الريش، وقطعتان من الخرز على الصدر، وعصاتان منحوتتان من زعيمي السكان الأصليين الأمازونيين، أويونكار دومينغو بيز نامبيتشكاي وأتوسا سلطاني.

كما أهدى الرئيس الأميركي السابق جو بايدن والسيدة الأولى آنذاك جيل بايدن الملك مجلدًا جلديًا يحتوي على رسائل مطبوعة بين الملكة إليزابيث الثانية والرئيس السابق دوايت أيزنهاور.

وفي أبريل من ذلك العام، حصل الملك والملكة كاميلا على شارتي "بلو بيتر" الذهبيتين من مُقدِّمي برنامج "بلو بيتر" خلال زيارة إلى ليفربول قبل استضافة المدينة لمسابقة يوروفيجن.

وخلال لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فبراير، قُدِّم للملك فسيفساء مؤطرة، ووثيقة مُدوَّنة عن كاتدرائية القديسة صوفيا، وعلم سفينة أوكرانية موقع.

أرز لبنان

ومن الهدايا الملكية الأخرى، تلقَّت الملكة إليزابيث الثانية شجرة أرز لبنان من البابا فرانسيس في عام ٢٠٢٢ - عام اليوبيل البلاتيني لتوليها العرش.

وخلال زيارة لموقع تصوير مسلسل "كورونيشن ستريت" في مانشستر الكبرى عام ٢٠٢١، تلقت قطعة من الحجر الكريم من الموقع الأصلي في علبة عرض، وكأسين من الجن بتصميم صورة ظلية لأفق مانشستر، ومجموعة مختارة من الهدايا ذات الطابع الخاص، بما في ذلك كتاب بعنوان "٦٠ عامًا من كورونيشن ستريت" وزجاجة من جين كورونيشن ستريت.

في عام ٢٠٢٠، تلقى الأمير ويليام وكيت، دوقة كامبريدج آنذاك، مجموعة أدوات نظافة شخصية من رئيس أيرلندا، مايكل دي هيغينز، وزوجته سابينا هيغينز.

ليست ممتلكات شخصية

يمكن ارتداء الهدايا الرسمية للعائلة المالكة واستخدامها، ولكنها لا تُعتبر ممتلكات شخصية للعائلة المالكة. كما لا يدفع أفراد العائلة المالكة ضرائب عليها.

يمكنهم تناول أي طعام يُقدم لهم، ويمكن التبرع بالهدايا الرسمية القابلة للتلف التي تقل قيمتها عن ١٥٠ جنيهًا إسترلينيًا للجمعيات الخيرية أو للموظفين.

وفي الختام، يشار إلى أن الهدايا الملكية لا تُباع الهدايا أو تُستبدل، وتصبح في النهاية جزءًا من المجموعة الملكية، التي تُحفظ في عهدة الورثة والأمة.