إيلاف من القاهرة: قرر وزير النقل المصري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل كامل الوزير إقالة أحد المسؤولين بسبب تغيبه عن توقيع بروتوكول تعاون مهم دون إبلاغ أو تكليف أحد بالنيابة عنه.

جاء ذلك خلال مداخلة للوزير في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، حيث أكد أن المسؤول المذكور كان من المفترض أن يكون حاضرًا مع الفريق للتصديق على البروتوكول، لكنه لم يحضر وتفاجأ الجميع بأنه في إجازة دون ترتيب بديل.

وشدد الوزير على أن أي مسؤول يرغب في الحصول على إجازة يجب أن يخطر بهذا مسبقًا، خاصة في المناسبات الرسمية المخطط لها. وقرر استمرار المسؤول في إجازته "إلى النهاية"، في إشارة إلى إنهاء مهامه.

يذكر أن الوزير كشف خلال اللقاء عن منح تراخيص تشغيل لـ4832 مصنعًا جديدًا خلال الفترة الأخيرة، مما أبرز أهمية الانضباط الإداري في دعم المشروعات الصناعية.



