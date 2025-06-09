إيلاف من لندن: حيا عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث مُحاربًا مُخضرمًا "مُذهلًا" من مُحاربي يوم النصر الذي دجر النازية في الحرب العالمية الثانية، ودعاه للاستمرار في احتساء الويسكي.

والتقى الملك تشارلز مع ريتشارد بروك، وهو مُحارب مُخضرم من مُحاربي يوم النصر، يبلغ من العمر 101 عامًا، في حفل استقبال بقلعة لانكستر.

وفي أحدث ظهور علني له، وصف الملك، المحارب الذي يبلغ من العمر 101 عامًا، بأنه "مُذهل"، وحثه على "الاستمرار في شرب الويسكي".

وحضر الملك تشارلز الثالث حفل استقبال في قلعة لانكستر يوم الاثنين، حيث التقى ريتشارد بروك، وتذكره من زيارة إلى نورماندي في مايو الماضي بمناسبة الذكرى الثمانين لإنزال يوم النصر.

وبعد أن سأل الملك عن عمر المُحارب المُخضرم، قال: "أنت رائع"، وقال له وهو يغادر: "استمر في شرب الويسكي".

وقال السيد بروك، الذي خدم في فوج شرق لانكشاير، إن الملك "أخبرني للتو أنني رائعٌ بالنسبة لعمري"، بينما أضاف ابنه توني بروك، الذي حضر معه حفل الاستقبال: "ذكر رشفةً من الويسكي وطلب مني الاستمرار في تناولها".

وكان الملك تشارلز شارك في مراسم تسليم المفاتيح خارج القلعة، وهو تقليدٌ يعود تاريخه إلى عام ١٨٥١ عندما سُلّمت المفاتيح للملكة فيكتوريا، وشاركت فيه الملكة إليزابيث الثانية عام ٢٠١٥.