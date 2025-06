إيلاف من مومباي: ذكرت الشرطة الهندية، اليوم الخميس، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية تحطمت في مطار مدينة أحمد أباد غرب الهند.

وأوضحت الشرطة الهندية أن الطائرة النكوبة التي تحطمت قرب "مطار أحمد أباد" كان على متنها ما لا يقل عن 242 شخصا وهي من طراز "بوينغ 8-787".

Tragic News from Ahmedabad Air India flight #AI171 from Ahmedabad to London has crashed during take off in Ahemdabad, Gujarat. The Boeing 787-8 Dreamliner passenger jet had 242 persons on board.#gujrat #planecrash #youdigital pic.twitter.com/E2OZ0flMCF