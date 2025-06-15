إيلاف من تل أبيب: قال رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير "إن الجيش من خلال سلاح الجو استكمل تمهيد الطريق نحو طهران ويوجه ضربات دقيقة للبنى التحتية وبرنامج إيران النووي".

وأجرى زامير تقييما للوضع في مقر سلاح الجو بمشاركة قائد سلاح الجو الميجر جنرال تومر بار ورئيس أركان سلاح الجو ورئيس شعبة العمليات الجوية وقادة آخرين.

وقد تفقد رئيس الأركان خلايا الدفاع والهجوم أثناء غارات سلاح الجو في طهران.

وقال زامير: "العمليات الهجومية التي ننفذها في إيران تغير الواقع الاستراتيجي لإسرائيل. نحن نزيل تهديدا وجوديا ونرسخ أمننا".

وأضاف زامير "جيش الدفاع من خلال سلاح الجو استكمل تمهيد الطريق نحو طهران ويوجه ضربات دقيقة وواسعة النطاق للبنى التحتية التابعة للنظام وبرنامج إيران النووي بطريقة لم يتوقعها العدو".

وختم زامير بالقول: "الجبهة الداخلية القوية تمنحنا القوة لمواصلة مهمتنا. سنواصل العمل بحزم وبقوة وبمسؤولية وبالتعاون مع جميع أجهزة الأمن حتى نحقق جميع أهدافنا".