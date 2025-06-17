إيلاف من طهران: قال متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إنه تم استخدام صاروخ لأول مرة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من رصده أو اعتراضه.

وقال المتحدث العميد رضا طلائي "استخدمنا اليوم صاروخا لم يتمكن الإسرائيليون من رصده أو اعتراضه ونعدهم بالمزيد من المفاجآت"، "سنكسر ظهر الكيان الصهيوني".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية "أمتنا تخوض حرباً مفروضة، ويسعى العدو إلى إلحاق الضرر بقدرات وإمكانيات جميع أفراد الشعب. ونحن في موقف دفاعي، ونستخدم جميع قدراتنا الهجومية والدفاعية".

وتابع قائلا: "خنادق جبهتنا الدفاعية شاملة، وجميع فئات الشعب لها دور فيها. وقد أظهر العدو المعتدي في الليلة الأولى أنه يعتدي على النساء والأطفال".

وأكد طلائي أن "العدو لا يمتلك القدرة على تحمل حرب طويلة، وفيما بعد، سيُكسر ظهر الكيان الصهيوني".

ولم يكشف طلائي عن طبيعة الصاروخ ولا قدراته ومزاياه.

وكان قائد عسكري إيراني كبير كشف، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن بدء استخدام أسلحة "جديدة ومتطورة"، وأن الهجمات ضد إسرائيل ستشتد خلال الساعات القادمة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال قائد القوات البرية الإيرانية "شرعنا في استخدام أسلحة جديدة ومتطوّرة وستزداد شدّتها في الساعات المقبلة".

ونقلت وكالة أنباء إيرانية عن الحرس الثوري الإيراني أنه تم "إطلاق موجة جديدة ’أكثر قوة‘ من الصواريخ مؤخرا نحو إسرائيل".

