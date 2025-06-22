إيلاف من لندن: في أول تعليق بريطاني على الضربات الأميركية، قال رئيس الوزراء السير كير ستارمر إن البرنامج النووي الإيراني يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي. لا يُمكن السماح لإيران بتطوير سلاح نووي، وقد اتخذت الولايات المتحدة إجراءات للحد من هذا التهديد.

وقال ستارمر: لا يزال الوضع في الشرق الأوسط متقلبًا، والاستقرار في المنطقة أولوية. ندعو إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء هذه الأزمة.

3 منشآت

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد في خطاب متلفز الليلة الماضية أن منشآت التخصيب النووي الإيرانية "دُمّرت تمامًا" بفعل الضربات الأميركية.

واستهدفت الهجمات ثلاث منشآت نووية إيرانية: فوردو، ونطنز، وأصفهان.

وصرح دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز بأنه تم إسقاط ست قنابل خارقة للتحصينات، وزن الواحدة 30 ألف رطل، من قاذفات الشبح بي-2، في الضربات.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز لاحقًا أنه تم استخدام 12 قنبلة خارقة للتحصينات على موقع فوردو وحده.

ملخص التصريحات

وفيما يلي ملخص لأهم التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميريكي الليلة الماضية:

في إعلانه الأول، وصف ترامب الضربات بأنها "نجاح عسكري باهر".

ووصف إيران بأنها "بلطجية الشرق الأوسط"، قائلًا إن على القيادة الإيرانية "الآن أن تصنع السلام".

وحذر الرئيس الأميركي من وقوع "هجمات مستقبلية" ستكون "أشد وطأة" إذا أقدمت إيران على... لم يُبرم السلام.

وفي مقابلة هاتفية لاحقة، قال ترامب إن على إيران "التوصل إلى السلام فورًا... وإلا سيتعرضون لضربة أخرى".

رد إيران

وعلى صلة، وصف وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، الهجوم الأميركي "المشين" بأنه "سلوك خطير للغاية، وخارج عن القانون، وإجرامي". وقال إن إيران تدرس "جميع الخيارات" للرد.

وأطلقت إيران صواريخ على إسرائيل صباح اليوم الأحد، وأفادت التقارير عن سقوط إصابات في مدن مثل تل أبيب وحيفا.

وقالت إسرائيل إنها تهاجم أهدافًا عسكرية إيرانية في غرب إيران.

وفيما طلبت إيران الأمم المتحدة طالبةً عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنه "لم تحدث زيادة في مستويات الإشعاع خارج الموقع" في المواقع الثلاثة التي ضربتها الولايات المتحدة - لكنها أكدت أنها "قلقة للغاية" من الهجمات.