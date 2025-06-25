إيلاف من لندن: حثّ بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، إسرائيل وإيران على "رفض منطق التنمر والانتقام".

وفي حديثه خلال مقابلته العامة الأسبوعية، قال البابا إنه يتابع التطورات الأخيرة "باهتمام وأمل". واستشهد بآية من الإنجيل: "لا يجوز لأمة أن ترفع السيف على أمة أخرى".

وأضاف البابا : "فلنستمع إلى هذا الصوت الآتي من العلى". وقال: "اشفوا الجروح الناجمة عن الأعمال الدموية التي وقعت في الأيام الأخيرة، وارفضوا كل منطق للتنمر والانتقام، واتبعوا بحزم طريق الحوار والدبلوماسية والسلام".

وقال البابا، في حديثه خلال مقابلته العامة الأسبوعية، اليوم الأربعاء، إنه يتابع بـ"اهتمام وأمل" التطورات الأخيرة في الحرب.

هجوم كنيسة دمشق

كما أعرب ليو، المولود في شيكاغو، عن تضامنه مع ضحايا الهجوم الذي استهدف كنيسة للروم الأرثوذكس في دمشق بسوريا، الأحد الماضي، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم المصالحة السورية.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت أن خلية نائمة تابعة لتنظيم (داعش) تقف وراء الهجوم على كنيسة الصليب المقدس في دمشق، والذي أسفر عن مقتل 25 شخصاً على الأقل.

وأضاف ليو: "إلى مسيحيي الشرق الأوسط، أنا قريب منكم. جميع الكنائس قريبة منكم".