إيلاف من دمشق: أثار الرئيس السوري أحمد الشرع تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات أدلى بها خلال لقائه مع وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان، أكد فيها أن عهد الامتيازات المناطقية، الذي طبع الحقبة السابقة، قد ولى إلى غير رجعة.

وقال الشرع في حديثه أمام الحضور:

"عشنا في الزمن الذي يكون فيه أبناء منطقة الرئيس كلهم رؤساء... لا نريد أن نكرر هذا المشهد في سوريا الجديدة. فالرئيس هو حصة لجميع السوريين، ومنطقة الرئيس يجب أن تكون كسائر المناطق، نحملها ما نحمل لسواها من اهتمام وواجب".

السيد الرئيس أحمد الشرع خلال جلسة حوارية مع أهالي القنيطرة: عشنا زمناً كان يُعامَل فيه أبناء منطقة الرئيس وكأنهم جميعاً رؤساء، ولا نرغب بتكرار هذا المشهد.

اليوم، الرئيس هو لكل السوريين، ومنطقته شأنها كشأن أي منطقة في سوريا. pic.twitter.com/pvmpdWWRYh — محمد الفيصل || M . faisal (@mhmdfaisel) June 26, 2025

وأضاف:

"بل على العكس، أبناء منطقة الرئيس اليوم يحملون مسؤولية مضاعفة، فهم مطالبون بأن يكونوا قدوة ومثالا يحتذى، وتُسلط عليهم الأعين أكثر من غيرهم، في تصرفاتهم وانفعالاتهم".

وأكد الرئيس السوري أن البلاد تعيش "ثورة حقيقية على إرث النظام السابق وما تبعه من سلوكيات أضرت بالشعب السوري"، معرباً عن أمله في أن تكون المرحلة المقبلة بداية تاريخ جديد لسوريا والمنطقة بأكملها.

وقال الشرع:

"قمنا بثورة على ما جرى خلال الستين سنة الماضية، من جرائم وأفعال وسلوكيات شوهت الحياة العامة. نأمل أن نكتب فصلاً جديداً يزدهر فيه الوطن بالقيم والأخلاق والعدالة".

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، تناول الاجتماع الأوضاع الخدمية والمعيشية والأمنية في المحافظة، حيث استمع الشرع إلى مداخلات الحاضرين الذين عرضوا معاناتهم، خصوصاً من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجولان.

وفي هذا السياق، شدد الشرع على أن الدولة تعمل على وقف تلك الاعتداءات، من خلال مفاوضات غير مباشرة بوساطة أطراف دولية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن تلك المساعي.