إيلاف من لندن: اتُهم رجل بريطاني من قِبل الولايات المتحدة بقيادة مخطط اختراق إلكتروني والتسبب في أضرار بملايين الجنيهات.

أُلقي القبض على كاي ويست، 25 عامًا، والمتهم بتشغيل هوية IntelBroker الإلكترونية في فرنسا في فبراير.

ووفقًا لمساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول، كريستوفر جي رايا، فإن المخطط الذي استمر لسنوات قد تسبب في خسائر للضحايا لا تقل عن 25 مليون دولار (18.2 مليون جنيه إسترليني) حول العالم.

وتسعى الولايات المتحدة لتسليمه على خلفية مزاعم بأنه سرق بيانات وباعها. ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في حال إدانته.



مؤامرة الكترونية

ووفقًا للائحة اتهام صادرة عن مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، "استولى ويست، وشركاؤه في المؤامرة الإلكترونية، على تلك البيانات المسروقة وعرضوها للبيع عبر الإنترنت مقابل أكثر من مليوني دولار".

ويواجه ويست تهمًا بالتآمر لارتكاب اختراق حاسوبي والاحتيال الإلكتروني، والوصول إلى جهاز حاسوب محمي للحصول على معلومات، والاحتيال الإلكتروني، وفقًا للائحة الاتهام.

ووفقًا لمساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول، كريستوفر جي رايا، فإن المخطط "الذي استمر لسنوات" قد تسبب في خسائر للضحايا لا تقل عن 25 مليون دولار (18.2 مليون جنيه إسترليني) حول العالم.

وكانت شركة اتصالات، ومقدم رعاية صحية محلي، ومقدم خدمة إنترنت من بين أكثر من 40 ضحية مدرجة في لائحة الاتهام.

وقال المدعي العام الأميركي جاي كلايتون: "تسبب اسم IntelBroker المستعار في أضرار بملايين الدولارات للضحايا حول العالم". يعكس هذا الإجراء التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بملاحقة مجرمي الإنترنت حول العالم.

وأضاف: "غالبًا ما يقع سكان نيويورك ضحايا لمخططات إلكترونية متعمدة، ومكتبنا ملتزم بتقديم هؤلاء المجرمين إلى العدالة."

وشكر السيد كلايتون السلطات البريطانية والفرنسية والإسبانية والهولندية على مساعدتها في التحقيق.