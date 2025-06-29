إيلاف من طهران: كشفت صحيفة التايمز البريطانية، نقلاً عن مصادر استخباراتية غربية، أن إسرائيل شرعت في التحضير لهجومها الأخير على المنشآت النووية الإيرانية منذ أكثر من عقد، وتحديداً في عام 2010، مستندة إلى شبكة عملاء استخبارات نشطت في عدة مواقع داخل إيران.

ووفق ما نقلته الصحيفة في تقرير نشرته الخميس، فإن الاستخبارات الإسرائيلية "راقبت على مدار سنوات طويلة عدداً من المواقع الحساسة داخل إيران، عبر جواسيس ميدانيين كانوا حاضرين في كل موقع مستهدف مسبقاً"، مشيرة إلى أن هذه المعلومات مهدت للهجوم الذي وقع في يونيو الجاري.

وأضاف التقرير أن الهجوم استند إلى معلومات دقيقة حول مواقع إنتاج أجهزة الطرد المركزي في كل من طهران وأصفهان، كما استُهدفت منشأة نطنز النووية، حيث نفذت إسرائيل ضربات طالت البنية التحتية للكهرباء، ومركزاً للأبحاث، ومحطة محولات، بالإضافة إلى قنوات التبريد.

كما لفتت الصحيفة إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية استخدمت وسائل مختلفة، من بينها جواسيس ميدانيون وتقنيات مراقبة متقدمة، للكشف عن منشآت تعمل باليورانيوم تحت الأرض وفوقها، في إطار ما وصفته بـ"عملية مركبة استهدفت تقويض قدرة إيران على تطوير برنامجها النووي".

وتطرق التقرير أيضاً إلى القدرات الصاروخية الإيرانية، مشيراً إلى أن طهران كانت تخطط لإنتاج ألف صاروخ أرض–أرض شهرياً، بهدف بلوغ مخزون يصل إلى 8 آلاف صاروخ، بينما يُقدَّر أن إيران كانت تمتلك أكثر من ألفي صاروخ باليستي وقت تنفيذ الهجوم.

تصعيد وانخراط أميركي

وكانت إسرائيل قد شنت، في 13 يونيو 2025، عملية عسكرية استمرت 12 يوماً ضد منشآت إيرانية نووية وعسكرية، في أكبر تصعيد مباشر بين الجانبين منذ سنوات. وردت طهران بسلسلة من الهجمات الصاروخية والمسيرات على مواقع إسرائيلية، قبل أن تتدخل الولايات المتحدة بقصف ثلاثة مواقع نووية داخل إيران، ما دفع طهران لاستهداف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.

وفي 24 يونيو، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، معرباً عن أمله في أن تمهّد هذه الخطوة لخفض التصعيد في الشرق الأوسط.

