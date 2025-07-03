صعّد الأطباء في تونس من تحركهم الذي بدأوه قبل أشهر عندما توقفوا عن العمل لخمسة أيام الشهر الماضي ليعلن اليوم نحو 7 آلاف طبيب الإضراب المفتوح عن العمل في المستشفيات التونسية حتى تحقيق مطالبهم.

ويشمل هذا الإضراب آلاف الأطباء الشبان الذين يخضعون لمرحلة تدريب أو الملتحقين الجدد بعملهم.

وتطالب منظمة الأطباء الشبان بزيادة منح التدريب وتحسين أجور وظروف عمل الأطباء الشبان في سنة الخدمة المدنية بالمستشفيات، وتمكين الطبيبات الشابات في مرحلة التدريب من حقهن في عطلة الأمومة.

وتعد العقدة الأبرز هي التوصل إلى اتفاقات بشأن المطالب المتعلقة بالتربصات المهنيّة. ويمنح القانون التونسي المنظم للدراسات الطبية الأطباء الشبان حق اختيار مراكز التربصات ما يعني بحسب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار أنه لا يحق لوزارة الصحة أن تجبر الأطباء الشبان على القبول بالتعيينات المفروضة منها.

لكنّ الاجتماع الذي عقد بين منظمة الأطباء الشبان ووزارة الشؤون الاجتماعية لم يُفض إلى أي حل يُذكر إذ ألزمت الوزارة الأطباء بمواصلة العمل في مراكز عملهم الحالية ما دفع بالمنظمة إلى إصدار بيان اعتبرت فيه "أن هذا القرار سيؤثر على مسارهم الأكاديمي وتحصيلهم العلمي في مواصلة لمحاولات تهميش حقوقهم والتضييق على تحركاتهم."

اتهامات متبادلة

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وأدى الفشل إلى التوصل لاتفاق تحقق المطالب إلى اتهامات متبادلة بعرقلة حل قضية الأطباء الشبان. فقد استنكرت منظمة الأطباء الشبان في بيانها خطاب وزير الشؤون الاجتماعية إثر جلسة التفاوض قائلة إنه تضمن "تهديداً صريحاً بالتتبع القضائي" للوفد المفاوض في حال مواصلة التحركات الاحتجاجية.

و يؤكد المكتب الوطني للمنظمة التونسية للأطباء الشبان غياب "أي نية تفاوض حقيقي من قبل سلطة الإشراف، مما يعمّق الأزمة ويدفع الأطباء الشبان إلى خيار الهجرة على مضض."

ودعا المكتب الوطني للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين رؤساء الأقسام إلى عدم الاستجابة "للضغوطات التي تمارسها عليهم سلطة الإشراف وأن يمتنعوا عن إدراج أسماء الأطباء المقيمين الذين لم يقوموا باختيار مراكز التدريب ولم يباشروا فعلياً العمل بالمستشفيات الجامعية، في قوائم جداول الاستمرار نظراً لما يمثله هذا الإجراء من خرق واضح للقوانين المنظمة لتكوين المقيمين في الطب والتي تقضي بأن فترة التدريبات تدوم ستة أشهر وتكون باختيار المقيمين لمراكز عملهم. ونظراً لما يمكن أن يحتويه هذا الإجراء المطلوب منهم من تحميلهم المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل ما من شأنه أن يمس الأطباء المقيمين من تهديد لسلامتهم الجسدية."

وقال ذكار أن الأطباء الشبان متعبون في عملهم داخل المستشفيات العامة "ورسالتنا أن يتم الاستماع إلى مشاغلهم ليكملوا عملهم في وضع أفضل في خدمة المواطنين ونطالب الوزارة اتخاذ مطالبهم بجدية وعدم الاستهزاء بها".

وأشار إلى ما وصفه بتهديد وزير الشؤون الاجتماعية لهم خلال اجتماع التفاوض باستقدام أطباء من الصين، واصفاً ما تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية بأنه استخفاف بمطالب الأطباء الذين وضعوا مطالبهم منذ ما يقارب ثلاثة أشهر.

لكن رئيس ديوان وزير الصحة مبروك عون الله قال إن الوزارة " استجابت لمعظم طلبات منظمة الأطباء الشبان بدفع الحصص الإضافية في العمل بنسبة 90 %" لكنه أشار إلى أن "الأطباء الشبان تعنتوا بشأن منهجية دفع المنح المادية وأكدوا استمرار تحركاتهم إلى حين عقد الاجتماع التفاوضي المقبل..."

سعيّد: لاتخاذ إجراءات عاجلة في القطاع الصحي

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مع اشتداد الخلاف بين منظمة الأطباء الشبان ووزارة الصحة تدخل الرئيس التونسي قيس سعيد حيث دعا إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة في القطاع الصحي ووضع نظام قانون جديد يحفظ حقوق الأطباء والإطار شبه الطبّي والعُمّال ويصون كرامتهم."

وخلال لقاءه مع وزير الصحة مصطفى الفرجاني شدد على حق التونسيين بالاستشفاء والعمل على بناء المرفق العمومي في أقرب وقت لحفظ الحق الانساني والدستوري للتونسيين كما قال في إشارة إلى حقهم بالحصول على الخدمة الطبية.

هجرة الأطباء

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وتواجه تونس أعداد كبيرة من هجرة الأطباء الشبان إلى الخارج بسبب تدني الأجور مقارنة بما يتقاضاه الاطباء خارج البلاد والنقص في التجهيزات الطبية داخل المستشفيات العامة إضافة إلى أعباء العمل المرهقة.

وبينت إحصائيات رسمية نُشرت عام 2024 أن حوالي أربعة آلاف طبيب غادروا البلاد في غضون السنوات الثلاثة الماضية نحو دول الإتحاد الأوروبي ودول الخليج في الوقت الذي يبلغ عدد الأطباء المسجلين بعمادة الأطباء نحو 29 ألف طبيب وطبيبة.

ويغادر تونس سنويًا 80% من الأطباء الشبان حديثي التخرّج، وجهتهم الأساسية دول الاتحاد الأوروبي، وتُعتبر ألمانيا وفرنسا وجهة أولى لهم، تليهما دول الخليج وكندا.

ويفوق عدد الأطباء المهاجرين سنوياً عدد الأطباء الذين يتخرّجون من كليات الطبّ التونسية، المقدّر بـ 900 طبيب سنوياً.

كما يجتاز طلبة كليات الطب مسابقة التخصص لينتقلوا إلى مسار يدوم سنوات طويلة من التدريب التطبيقي المستمر بالمستشفيات كطبيب مقيم، ويستغرق بين 3 و5 سنوات حسب الاختصاصات الطبية.

ويعمل الأطباء الجدد في مرحلة التخصص لساعات طويلة بالمستشفيات ويمرون بمراحل مختلفة من التدريب والاختبارات قبل الحصول على بطاقة الطبيب. وقال ذكار إن "الطبيب الشاب يعمل لساعات طويلة جداً قد تصل إلى 120 ساعة عمل في الأسبوع مقابل أجر زهيد جداً."