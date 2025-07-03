إيلاف من أربيل: اتهم مصدر في حكومة إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية في بغداد باتباع ما وصفه بسياسة "الابتزاز المالي المنهجي" تجاه موظفي الإقليم، عبر حجب جزء كبير من المستحقات المالية المخصصة لهم، على الرغم من استحقاقها الدستوري، بحسب تعبيره.

وقال المصدر إن بغداد "لم ترسل في عام 2023 سوى 4.698 تريليون دينار، أي ما يمثل 28.5% فقط من مستحقات الإقليم، وارتفع الرقم إلى 10.026 تريليون دينار في عام 2024، أي 47.9%. أما في عام 2025، فتم تحويل 3.829 تريليون دينار من أصل 20.910 تريليون دينار مستحق، أي ما نسبته 18.3% فقط"، وفق البيان.

وأشار إلى ما وصفه بـ"سلسلة من الممارسات التمييزية بحق الإقليم"، منها منع التعيينات منذ عام 2014، في مقابل توظيف أكثر من مليون شخص في باقي أنحاء العراق خلال عام واحد، بالإضافة إلى تعطيل صادرات النفط رغم الاتفاقات السابقة، وفرض رسوم وقيود على المنتجات الكوردستانية.

كما انتقد المصدر ما اعتبره "حرمانًا للإقليم من الأدوية، والدعم الموجه للنازحين، ولقوات البيشمركة"، مؤكدًا أن "أكثر من 40% من مراجعي مستشفيات الإقليم يأتون من المحافظات العراقية الأخرى".

وأضاف أن هذه السياسات "تقوض وحدة العراق وتضر بالاستقرار الاجتماعي"، داعيًا إلى "احترام الدستور العراقي ومنح إقليم كوردستان حقوقه الكاملة ككيان اتحادي دستوري"، مشددًا على التزام حكومة الإقليم بالحلول الدستورية والحوار البنّاء من أجل ضمان الأمن والاستقرار على مستوى العراق والمنطقة.