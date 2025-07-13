أثارت تصريحات رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني على منصة أكس، وحذر فيها من تقسيم محتمل لدول عربية - من بينها سوريا - بسبب التوترات الحالية في المنطقة، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

إذ قال بن جاسم "إن دول مجلس التعاون الخليجي هي أول المتضررين نتيجة لكل تلك التبعات، ولذلك يجب عليها أن تتفق فيما بينها على رؤية واحدة وواضحة حيال هذه التطورات والتبعات".

وتعليقاً على هذا المنشور، قالت المحللة السياسية المصرية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، هند الضاوي، على فيس بوك إن حمد بن جاسم و أردوغان "كان لهم اليد الطولى في تدمير الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أنهما "يشعران بالخطر حينما اخترقت النار جوف بلادهما" على حد تعبيرها.

بينما لمّح مغردون إلى أن بن جاسم يوجه حديثه للسعودية، وأعادوا تداول تسجيل صوتي نُسب للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والداعية الكويتي حاكم المطيري نُشر قبل سنوات، تحدثا فيه عن "استغلال الفوضى الخلاقة" لتغيير الأوضاع في عدد من دول الخليج، من بينها السعودية والبحرين بحسب التسجيل.

حمد بن جاسم

هل لديك الجرأه بالاعتذار العلني

لما بدر منك من خطط خبيثه تجاه المملكه العربيه السعوديه مع الهالك القذافي — د. عبدالمجيد بن حميد بن شلوا (@Dr_Abdullmajeed) July 10, 2025

"لا مبرر للتنمر"

ووسط الانتقادات، دعا الدكتور محمد الرميحي، أستاذ الاجتماع السياسي في جامعة الكويت، إلى "عدم التنمر" على تغريدة حمد بن جاسم، وربط التغريدة بـ"تكلفة القرصنة الحوثية على اقتصادات الخليج"، واعتبر أن بن جاسم دعا إلى "حيطة خليجية.

لا مبرر للتنمر ع تصريح الشيخ حمد بن جاسم الأخير الذي دعى إلى حيطة خليجية

اليك الأرقام



تكلفة القرصنة الحوثية على اقتصادات الخليج تُقدّر بما لا يقل عن 2 - 4 مليارات دولار سنويًا، تشمل خسائر الشحن والتأمين والتجارة والتأثيرات الجيوسياسية والاستثمارية، وقد تزداد إذا طال أمد الصراع… — محمد الرميحي (@rumaihi42) July 12, 2025

"ضرورة الاتحاد الخليجي"

كما أعرب بن جاسم في تغريدته عن إيمانه بـ"ضرورة الاتحاد الخليجي"، لكنه استدرك: "أعتقد أيضاً أن هذا الاتحاد لا يمكن أن يستمر في ظل الظروف الراهنة".

وهو ما وافقه الصحفي الكويتي خالد الطراح، الذي اعتبر أن هناك "متغيرات ومستجدات تحتم إعادة النظر في الأهداف، وآليات العمل السياسي لمجلس التعاون الخليجي من دون هضم حق كل دولة خليجية في المحافظة على مصالحها، ولا إلغاء مصالح الدول الأخرى أو التقليل من قوتها، ونفوذها" على حد قوله.

مجلس التعاون إلى أين؟



السيد حمد بن جاسم @hamadjjalthani سياسي قطري مخضرم وله وجهة نظر في مجلس التعاون الخليجي ومسيرته، وإخفاقاته، وينبغي تقبل الرأي، والرأي الآخر، برحابة صدر دون حساسية المساحة الجغرافية لكل دولة في المجلس، ولا التاريخ السياسي، فلكل دولة ومرحلة ظروفها وتحدياتها.… — Khalid AlTarrah خالد أحمد الطراح (@KAltarrah) July 11, 2025

ورأى الطراح، أن "مجلس التعاون الخليجي بحاجة ملحة إلى مراجعة دقيقة من فريق محايد من سياسيين وخبراء ومراجع علمية لوضع تصورات جديدة تتلاءم مع متطلبات اليوم واحتياجات المستقبل".

تغريدة خطيرة يحذر فيها الوزير حمد بن جاسم من مخطط تقسيم للمنطقة يبدأ بسوريا ويحذر ضمنا دول الخليج أنها أيضا ليست بعيدة عن هذا الخطر بل اول من سيدفع الثمن

يا ترى لماذا أدلى الوزير بهذا التصريح؟ هل هناك جديد لا نعلمه https://t.co/XiopZBLIcQ — هبة شوكري Hiba Shookari (@hibashookari) July 10, 2025

أما الإعلامية الصومالية، هبة شوكري فاعتبرت أن تغريدة بن جاسم "خطيرة"، وتساءلت عن سبب هذه التغريدة، وما إذا هناك شيء وراءها.

حملت تغريدة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء الأسبق، والتي نشرها حساب معاليه على منصة ( إكس ) معاني ومؤشرات عميقة تمس الوضع الراهن في المنطقة.

فقد أكد معاليه ما كان قد ذكره في تغريدة سابقة عن وجود تبعات في عدة اتجاهات ستنجم عن كل ما حصل في المنطقة مؤخراً،… pic.twitter.com/pjyPdEb4T6 — الجنرال مبارك الخيارين (@GenAlkhayareen) July 11, 2025

وتفاعل حساب باسم الجنرال مبارك الخيارين مع تصريحات بن جاسم، واصفاً إياها "بالقراءة الصائبة"، داعياً دول الخليج للاتفاق على "رؤية موحدة حيال هذه التطورات".

@hamadjjalthani

في تغريدة للشيخ حمد بن جاسم بن جبر اتمنى من كل الخليجيين بما فيهم الحكومات ومجلس التعاون الخليجي قراءتها لما بها من تطلع لجمع شمل دول الخليج في ظل تطورات تاريخية وتغيرات جوهرية جيوسياسية على مستوى المنطقة خصوصا والعالم المتغير عموما الذي تتبدل به المصالح وتتغير… — أنور الرشيد (@anwar_alrasheed) July 11, 2025

وأيد الكاتب الكويتي، أنور رشيد، رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني رأي بن جاسم، واعتبر أن التغريدة "لها أهمية تاريخية بالغة على مستوى الأنظمة الخليجية أو شعوبها لحفظ أمنها ومكانتها".

حمد بن جاسم لايتحدث باسمه ولا باسم قطر فالرجل يبدو يتحدث باسم مؤسسة غير رسمية لها اجندة تمهد لرسم خارطة ما بعد ايران ربما تخدم اجندة معينة مقربة لدولة اقليمية الرجل كان مهندس التقارب بين إسرائيل وقطر وعلاقته واسعة في دواءر غربية .. ولا اظنه يسعى لمصالح قطر والخليج (هذا رايي) — ناصر المحمد ٢٢ (@oyNB7C0Xzt8uu8C) July 12, 2025

فيما ذهب البعض إلى اتهام حمد بن جاسم بأنه "لا يسعى إلى مصلحة الخليج".

إذ اعتبر ناصر المحمد أن بن جاسم "يبدو أنه يتحدث باسم مؤسسة غير رسمية لها أجندة تمهد لرسم خارطة ما بعد إيران"، على حد تعبيره.

من هو حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني؟

تولى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، منصب وزير الخارجية القطرية عام 1992 حتى عام 2013، وأثناء ولايته، لعبت الخارجية القطرية عام 2006 دوراً فعالاً في محاولة إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وفي عام 2007 عُين رئيساً للوزراء خلفاً للشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، وظل يشغل حقيبة الخارجية بالإضافة إلى رئاسة الوزراء معاً.

وفي عام 2013، وبعد تسليم أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم رسمياً ًلإبنه وولي عهده الشيخ تميم، أعفى الأمير تميم، بن جاسم من منصبي رئيس الوزراء ووزير الخارجية.