إيلاف من القدس: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم العثور في نفق تحت مستشفى خان يونس الأوروبي بمدينة غزة على صورة تظهر كيف قام عز الدين حداد قائد لواء مدينة غزة التابع لحركة حماس بتغيير مظهره بصورة انقلابية، فقد تحول من مظهر الرجل المتقدم في العمر إلى شاب بدرجة لا يمكن لأحد الربط بين الصورتين، والتعرف على أنه نفس الشخص.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الخميس، إن قائد لواء مدينة غزة التابع لحركة حماس، عز الدين حداد، قام بتغيير مظهره في محاولة للاختباء من قوات الجيش الإسرائيلي.

ويعتبر حداد هو المطلوب الأول لدى جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والذي لا يزال في قطاع غزة، نظراً لدوره كأعلى قائد عسكري رتبة في القطاع.

ويبدو أن قرار جيش الدفاع الإسرائيلي بنشر الصورة التي تُظهر مظهر حداد المتغير يهدف إلى توجيه رسالة إلى حماس، ومن المرجح أنه محاولة للحصول على معلومات استخباراتية حول مكان تواجده بهدف القضاء عليه.

وأضاف أدرعي أن "حداد هو الناجي الأخير" من قيادة حماس التي "جلبت الكارثة إلى غزة".

