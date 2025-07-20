إيلاف من لندن: كان العلم الفلسطيني محور عِراك بعد أن رفعه أحد أعضاء فريق التمثيل على خشبة مسرح دار الأوبرا الملكية في لندن ليلة السبت خلال ختام عرض أوبرا "تروفاتور"، حيث قوبلت محاولات نزعه بالرفض.

في دار الأوبرا الملكية، رفع أحد أعضاء فريق التمثيل علمًا فلسطينيًا خلال ختام العرض. ثم صعد أحد أعضاء دار الأوبرا/الفرقة من الجناح إلى المسرح محاولًا انتزاع العلم من يد أحد أعضاء فريق التمثيل الذي انتزعه ورفض تسليمه خلال عرض أوبرا "تروفاتور".

مشاهد استثنائية

وكتب أحد رواد الأوبرا على موقع X يوم السبت: "مشاهد استثنائية في دار الأوبرا الملكية الليلة.

وأضاف: "خلال ختام عرض أوبرا "تروفاتور"، صعد أحد فناني الخلفية إلى المسرح ملوحًا بعلم فلسطين. ووقف هناك دون انحناء أو صراخ. وحاول أحد أعضاء الفرقة من خارج المسرح انتزاعه منه. أمرٌ لا يُصدق".

وأضاف منشور آخر على X من ستيفن راتكليف، الذي كان يشاهد العرض أيضًا: "جدلٌ في نهاية عرض تروفاتور @rbo_org الليلة عندما رفع أحد الممثلين الإضافيين/أعضاء الكورس علمًا فلسطينيًا. حاول مدير المسرح الإمساك به، لكنه صمد. أراهن أنه لن يعمل هناك مرة أخرى."

وقال متحدث باسم فرقة الباليه والأوبرا الملكية: "كان عرض العلم فعلًا غير مصرح به من قبل الفنان. لم توافق عليه فرقة الباليه والأوبرا الملكية، وهو عمل غير لائق على الإطلاق."

عراك

ويُظهر مقطع فيديو للحادثة، نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، رجلاً، يُعتقد أنه أحد موظفي دار الأوبرا الملكية، يظهر من الكواليس ويحاول انتزاع العلم بالقوة من الممثل المُحتج.

لكن الممثل نجح في انتزاع العلم، واستمر في رفعه بينما انحنى الممثلون الآخرون في المقدمة للجمهور. وخلال المشاجرة، يُمكن رؤية فنانين آخرين كانا يقفان بجانب المُحتجّ وهما ينحرفان إلى جانبهما.

بدا الممثلون في المقدمة على المسرح غير مُدركين لما يحدث خلفهم.

ويمكن رؤية مسؤولين آخرين يقفون في الكواليس وهم يهتفون برسائل إلى الممثل المُحتجّ، الذي ينظر إلى الأمام ويبدو أنه يتجاهلهم.

وجاء الاحتجاج في الليلة الختامية لأوبرا "إيل تروفاتور"، وهي أوبرا من أربعة فصول لجوزيبي فيردي، بعد عرض استمر 11 ليلة في دار الأوبرا الملكية في كوفنت غاردن.

"إيل تروفاتور" ("المُغنّي المُتجول" بالإنجليزية) هي قصة حبٍّ مُحكوم عليه بالفشل، والطبيعة المُدمرة للانتقام. وتأثير الماضي الذي لا مفر منه. تدور أحداث القصة، المليئة بالمنعطفات والأسرار، حول أربع شخصيات رئيسية: مانريكو، وأزوسينا، وليونورا، وكونت دي لونا، وكلٌّ منهم متورط في سوء تفاهم ومواجهات درامية.