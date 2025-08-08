إيلاف من لندن: كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، عن أن لقاءه مع بوتين سيُعقد يوم الجمعة المقبل في ألاسكا.

صرح ترامب: "إننا نقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا"، وأنه سيلتقي فلاديمير بوتين "قريبًا جدًا". وأضاف: "كان من الممكن عقد الاجتماع في وقت أقرب، لكن هناك "ترتيبات أمنية" يجب اتخاذها.

وقال ترامب: "يرغب في الاجتماع في أقرب وقت ممكن، وأنا أتفق معه، لكننا سنعلن عن ذلك قريبًا جدًا".

وعندما سُئل عن المكان المحتمل لمثل هذا الاجتماع، قال ترامب إنه لن يكشف عنه، لكنه أضاف أنه "سيسعد الكثيرين".