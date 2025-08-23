إيلاف من القدس: اعتقلت الشرطة الإسرائيلية متظاهرة مناهضة للحرب في تل أبيب لهتافها "بالروح بالدم نفديك يا غزة". وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الشرطة ألقت القبض على متظاهرة تبلغ من العمر 61 عامًا للاشتباه في تحريضها خلال احتجاج في تل أبيب ضد حرب غزة.

وتم احتجاز المتظاهرة في ساحة هبيما بعد أن سُمعت وهي تقود مجموعة تهتف: "بالروح بالدم نفديك يا غزة". وتقول الشرطة إنها أدلت بتصريحات تحريضية مخالفة للقانون.

אדר גיציס: צעדת משפחות חטופים יצאה לכיוון הקריה, ציר קפלן חסום חלקית לתנועה pic.twitter.com/2WKVaasGBl — חדשות המוקד (@hamoked_il) August 21, 2025

وكانت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، قد دعت يوم السبت 23 أغسطس (آب)، إلى تنظيم مظاهرات واسعة النطاق في مختلف أنحاء إسرائيل، احتجاجا على خطط الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة والسيطرة عليها، وذلك في وقت لا يزال فيه اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، الذي وافقت عليه حركة حماس، مطروحا على الطاولة بانتظار رد الحكومة الإسرائيلية.

وقد انطلقت مساء السبت احتجاجات واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل، للمطالبة بالإفراج عن الرهائن، والتعبير عن رفض خطة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو لاحتلال مدينة غزة، وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان له "الآن هو الوقت لإعادة جميع الرهائن الخمسين وإنهاء الحرب. هذا هو الانتصار الحقيقي الوحيد لإسرائيل في المرحلة الحالية."