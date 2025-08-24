إيلاف من واشنطن: أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعمل منذ أسابيع على إعداد خطط لنشر قوات عسكرية في مدينة شيكاغو، ضمن حملة يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتصدي لما وصفه بـ"الجريمة والتشرد والهجرة غير النظامية".

وبحسب الصحيفة، تشمل الخطط عدة سيناريوهات محتملة، من بينها تعبئة آلاف من عناصر الحرس الوطني اعتباراً من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، وفقاً لمسؤولين مطلعين على المسألة لم تكشف هوياتهم.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها الجمعة، قال ترامب: "شيكاغو في حالة فوضى... وسنُعيد الأمور إلى نصابها هناك على الأرجح قريباً"، مهاجماً رئيس بلدية المدينة وموسّعاً انتقاداته للمسؤولين المحليين من الحزب الديمقراطي.

البنتاغون: لا تعليقات على عمليات مستقبلية

ورداً على التقارير، قالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان مقتضب مساء السبت: "لن نُدلي بتكهنات بشأن عمليات مستقبلية. الوزارة بطبيعتها تخطيطية وتعمل باستمرار مع شركائها من الوكالات الأخرى على وضع خطط لحماية الممتلكات الفدرالية والأفراد".

اعتراضات على المستوى المحلي

من جانبه، أصدر حاكم ولاية إلينوي، جيه بي بريتزكر، بياناً قال فيه إن الولاية "لم تتلقَ أي تواصل من الحكومة الفدرالية بشأن حاجتها للمساعدة"، مؤكداً عدم وجود أي حالة طارئة تستدعي نشر الحرس الوطني أو أي وحدات عسكرية أخرى.

وأضاف: "الرئيس دونالد ترامب يحاول افتعال أزمة وتسييس القوات النظامية، في محاولة لصرف الأنظار عن الأزمات التي تواجه العائلات الأميركية العاملة"، بحسب البيان.

أما رئيس بلدية شيكاغو، براندون جونسون، فقد عبّر الجمعة عن "قلق بالغ" إزاء أي انتشار عسكري غير قانوني في المدينة، مشيراً إلى أن "نهج الرئيس يفتقر للتنسيق، ولا مبرر له، ولا يستند إلى وقائع سليمة".

وأكد جونسون أن مؤشرات الجريمة في المدينة سجّلت انخفاضاً ملموساً خلال العام الماضي، إذ تراجعت حوادث القتل بأكثر من 30%، والسرقات بنسبة 35%، بينما انخفضت حوادث إطلاق النار بنسبة تقترب من 40%.

العاصمة تحت مجهر ترامب

وكان الرئيس ترامب قد طلب من حكّام جمهوريين في ثلاث ولايات الأسبوع الماضي إرسال مئات من عناصر الحرس الوطني إلى العاصمة واشنطن، التي وصفها بأنها "مليئة بالجريمة"، رغم بيانات صادرة عن وزارة العدل تُظهر أن معدلات الجرائم العنيفة في المدينة سجلت أدنى مستوياتها منذ 30 عاماً.

وفي خطوة مشابهة خلال حزيران (يونيو) الماضي، أمر ترامب بنشر 700 من مشاة البحرية و4,000 من الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، رغم معارضة حاكم ولاية كاليفورنيا، وذلك على خلفية احتجاجات أعقبت عمليات دهم واسعة نفذتها السلطات الفدرالية ضد مهاجرين غير نظاميين.