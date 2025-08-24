إيلاف من نيويورك: أعيد فتح الشواطئ في جميع أنحاء الولايات الأميركية التي تأثرت بالأعاصير مؤخراً، وتحديداً إعصار إيرين - لكن رفع القيود لم يكن كذلك بالنسبة لوزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكين.

وأظهرت الصور أن بلينكين (63 عاما) تم طرده من شاطئ جورجيكا في إيست هامبتون أثناء استمتاعه بأشعة الشمس مع صديق له، وكان الشاطئ مغلقا منذ أيام بسبب الظروف القاسية التي ضربت الساحل الشرقي بسبب العاصفة الضخمة.

كان بلينكن وصديق له على الرمال يوم الجمعة عندما أمرتهما دورية أمنية بالخروج من الشاطئ، ومغادرة المكان بصورة فورية، وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية السبت.

بعد محادثة قصيرة مع رجال الإنقاذ، التقط بلنكين، الذي كان يرتدي القميص الأزرق بأكمام طويلة وشورتًا أسود، حقيبة يد، وأمسك بمنشفة شاطئ، وطوى كرسيه، وسلك طريقه عائدًا إلى موقف السيارات في هدوء لافت، واستجابة سريعة وهادئة للتعليمات.

وقال مسؤولون إن معظم الشواطئ أعيد فتحها للجمهور يوم السبت مع استمرار تقييد السباحة في بعض المواقع.

وقد تحولت إيرين إلى عاصفة من الفئة الخامسة أثناء تطورها في منطقة البحر الكاريبي قبل أن تشق طريقها إلى شمال المحيط الأطلسي، وتبقى قبالة الساحل بينما كانت تتجه نحو الساحل الشرقي.

أكبر العواصف المسجلة في التاريخ

كانت العاصفة التي بلغ عرضها 500 ميل، والتي كانت واحدة من أكبر العواصف المسجلة في التاريخ، تقع على بعد حوالي 800 ميل من ساحل نيويورك، وقال كودي براود، خبير الأرصاد الجوية في شركة فوكس ويذر لصحيفة واشنطن بوست يوم السبت: "على الرغم من أن الإعصار إيرين غادر منطقتنا، إلا أنه بسبب كونه عاصفة كبيرة للغاية، فقد ترك مساحة كبيرة من المحيط الأطلسي لا تزال مضطربة".

حتى مع هدوء الوضع، سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعود المياه إلى مستوى أكثر هدوءًا. لا تزال هناك العديد من الآثار الخفية، وأهمها خطر التيارات الجارفة العالية الذي لا يزال قائمًا على طول الساحل الشرقي.



