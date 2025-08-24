أقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، رئيس وكالة الاستخبارات في البنتاغون، وذلك بعد بضعة أسابيع من رفض البيت الأبيض لمراجعة تقييمية بشأن تأثير الضربات الأمريكية على إيران، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.

وأوضحت التقارير أن الفريق جيفري كروس لن يواصل مهامه كرئيس لوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية (DIA)، كما شملت قرارات الإقالة شخصين آخرين من كبار القادة العسكريين في البنتاغون.

في حين لم تصدر وزارة الدفاع أي توضيح حتى الآن بشأن قرارات الإقالة.

وفي يونيو/حزيران، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشدة تقريراً مسرباً صادراً عن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، أفاد بأن الهجمات على إيران تسببت في تأخير برنامجها النووي لبضعة أشهر فقط، بينما اعتبر البيت الأبيض أن تقييم الوكالة "غير دقيق على الإطلاق".

ويجادل ترامب بأن المواقع النووية في إيران "دُمرت بالكامل"، واتهم وسائل الإعلام "بمحاولة التقليل من شأن واحدة من أنجح الضربات العسكرية في التاريخ".

وقال هيغسيث في كلمة ألقاها خلال قمة حلف شمال الأطلسي آنذاك، إن التقرير تم إعداده استناداً إلى "معلومات استخباراتية ضعيفة"، وأضاف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يجرى تحقيقاً بشأن التسريب.

وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من كشف عن رحيل كروس، فيما تواصلت بي بي سي مع البنتاغون للحصول على تعليق.

وتعد وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية (DIA)، إحدى وكالات البنتاغون، إذ تركز على جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية لدعم العمليات العسكرية.

وتجمع الوكالة بيانات تقنية واسعة النطاق، وتختلف في مهامها عن وكالات مثل وكالة المخابرات المركزية (CIA).

وبحسب مصدر تحدث لوكالة رويترز يوم الجمعة، فقد أصدر هيغسيث أمراً بإعفاء رئيس الاحتياط، إضافة إلى قائد قيادة الحرب الخاصة في البحرية الأمريكية من منصبهما.

واعتبر السيناتور الأمريكي مارك وارنر، في بيان، أن إقالة كروس علامة على أن ترامب لديه "عادة خطيرة تتمثل في التعامل مع الاستخبارات باعتبارها اختباراً للولاء وليس ضماناً لبلدنا".

حيث قام ترامب بإقالة عدد من المسؤولين الذين اتُهموا بأن تحليلاتهم تتعارض مع الرئيس.

وأعلن ترامب في يوليو/تموز، أنه أصدر أمراً لفريقه بإقالة مفوضة إحصاءات العمل إيريكا ماكينتارفر "على الفور"، عقب صدور تقرير أشار إلى التباطؤ في وتيرة التوظيف.

وفي أبريل/نيسان، أقال ترامب الجنرال تيموثي هوج من منصبه كمدير لوكالة الأمن القومي، إلى جانب أكثر من اثني عشر موظفاً في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

كما قام هيغسيث بطرد عدد من المسؤولين العسكريين في البنتاغون، ففي فبراير/شباط أقال الجنرال سي كيو براون، قائد القوات الجوية، إلى جانب خمسة أدميرالات وجنرالات آخرين.