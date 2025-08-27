إيلاف من نيويورك: تم التعرف على المسلح المضطرب الذي قتل طفلين وأصاب 17 آخرين على الأقل في مدرسة كاثوليكية في مينيابوليس بالولايات المتحدة، على أنه امرأة متحولة جنسياً - حيث أظهرت مقاطع فيديو نشرها مطلق النار مع عبارة "اقتلوا دونالد ترامب"، وتفاعلت صحيفة "نيويورك بوست" مع الحادثة المروعة وعنونت :"الشيطان يعيش بيننا".

أطلق روبن ويستمان، المعروف سابقًا باسم روبرت ويستمان، النار عبر نوافذ الزجاج الملون في كنيسة مدرسة البشارة الكاثوليكية - حيث كانت والدته تعمل - أثناء قداس احتفالي بالعودة إلى المدرسة مليء بالأطفال حوالي الساعة 8:30 صباحًا يوم الأربعاء.

قبل ساعات قليلة من وقوع المذبحة، نشر ويستمان (23 عاما) سلسلة من مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب، والتي تضمنت بيانا، حسبما أكد رئيس شرطة مينيابوليس برايان أوهارا في مؤتمر صحفي.

في مقطع فيديو مدته 20 دقيقة، يتصفح ويستمان البيان المكتوب بخط اليد، والذي كان معظمه مكتوبًا بأحرف غريبة.

في كتاباته المضطربة، يتخيل بمرح "أنه ذلك الوحش الرهيب المخيف الذي يقف فوق هؤلاء الأطفال العاجزين" ويعترف بإعجابه بمذبحة ساندي هوك عام 2012، أي أنه لديه هوس وجنون بالمذابح الجماعية وإطلاق النار على عدد كبير من الضحايا.

في الفيديو، الذي يحمل عنوان "وداعا وشكرا لكم على كل الأسماك"، يقلب ويستمان ببطء صفحات دفتر الملاحظات الأحمر، الذي تم وضعه فوق ما يبدو أنه مخططات تخطيطية للأسلحة، أحدها مكتوب عليه "Ruger Mark IV".

ضحكات مجنونة

وبينما يقلب الصفحات، يظهر من حين لآخر عمود من الدخان من أسفل الشاشة، يتخلله السعال والشتائم المتقطعة والضحكات المجنونة.

كل صفحة مليئة بكلمات ركيكة مكتوبة بخط اليد، تتضمن عبارات عنيفة مثل: "لطالما راودتني أفكار حول القتل الجماعي. أشعر بصراع داخلي شديد مع كتابة هذه اليوميات"، هذا ما ورد في النص الذي ترجمته صحيفة "ذا بوست". "أحتاج إلى إخراج أفكاري دون الدخول في قائمة المراقبة هاها!".

والدته كانت تعمل في الكنيسة

كما يدخل في تفاصيل كبيرة حول قراره باستهداف كنيسة البشارة، حيث عملت والدته، ماري جريس ويستمان، حتى تقاعدها في عام 2021، وفقًا لمنشور الكنيسة على فيسبوك .

أشعر بالارتياح تجاه البشارة. يبدو أنها مزيج رائع من سهولة الهجوم ومأساةٍ مُدمّرة، وأريد إجراء المزيد من البحث. لدي مخاوف بشأن إيجاد مجموعة كبيرة بما يكفي. أريد تجنب أي آباء، ولكن قبل وبعد المدرسة، كما جاء في صفحة أخرى.

ربما أستطيع مهاجمة فعالية في الكنيسة،" كتب ذلك، وتابع:"أعتقد أن مهاجمة مجموعة كبيرة من الأطفال العائدين من الإجازة هي خطتي الأمثل... ومن ثم، يمكنني الدخول والقتل، لأطول فترة ممكنة."

وأعرب مطلق النار غير المتزن عن إعجابه العميق بمرتكبي عمليات إطلاق النار الجماعي - بما في ذلك قاتل ساندي هوك آدم لانزا.

"لدي اهتمام عميق برجل واحد على وجه الخصوص: آدم لانزا"، هذا ما كتبه في مذكراته في 23 مايو/ (أيار) في إشارة إلى مرتكب أسوأ حادث إطلاق نار في مدرسة ابتدائية في تاريخ الولايات المتحدة، والذي أسفر عن مقتل 20 طالبًا في الصف الأول وستة بالغين.

حادثة إطلاق النار التي يفضلها

"أعتقد أن حادثة ساندي هوك كانت الحادثة المفضلة بالنسبة لي والتي كشفت عن حوادث إطلاق النار في المدارس."

وأظهر مقطع فيديو آخر تم نشره على موقع يوتيوب في الساعات التي سبقت المذبحة مجموعة من الأسلحة - بما في ذلك بندقية نصف آلية وبندقية صيد.

وكتب:"اقتلوا دونالد ترامب".

قدم ويستمان طلبا لتغيير اسمه عند الولادة من روبرت إلى روبن في مقاطعة داكوتا عندما كان في السابعة عشرة من عمره، وفقًا لوثائق المحكمة. وقد مُنح هذا التغيير في يناير (كانون) الثاني 2020. وأضافت العريضة أن ويستمان "تحدد هويتها كأنثى وتريد أن يعكس اسمها هذه الهوية".

وكان ويستمان، الذي توفي في مكان الحادث متأثرا بطلق ناري أطلقه على نفسه، مسلحا ببندقية وبندقية صيد ومسدس. وقال رئيس شرطة مينيابوليس براين أوهارا للصحفيين في مؤتمر صحفي إن مطلق النار لم يكن معروفا من قبل لأجهزة إنفاذ القانون.