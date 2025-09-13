إيلاف من القدس: أكد القائد السابق للجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، أن أكثر من 200 ألف فلسطيني قتلوا أو أصيبوا في الحرب الإسرائيلية على غزة، وأنه "لم يحدث قط" خلال الصراع أن تم منع العمليات العسكرية بسبب المشورة أو العوائق القانونية.

وتنحى هاليفي عن منصبه كرئيس للأركان في مارس (آذار) بعد أن قاد قوات الدفاع الإسرائيلية خلال الأشهر السبعة عشر الأولى من الحرب التي تقترب الآن من ذكراها السنوية الثانية.

الجنرال المتقاعد صرح في اجتماع شعبي عُقد جنوب إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أكثر من 10% من سكان غزة، البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، قُتلوا أو جُرحوا - أي "أكثر من 200 ألف شخص".

ويُعدّ هذا التقدير جديرًا بالملاحظة لأنه قريب من الأرقام الحالية الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، والتي دأب المسؤولون الإسرائيليون على نفيها باعتبارها دعايةً لحماس، مع أن وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية اعتبرت أرقام الوزارة موثوقة.

64,718 قتيلاً

بلغت الحصيلة الرسمية الحالية للقتلى الفلسطينيين في غزة 64,718 قتيلاً و163,859 جريحًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ويُخشى مقتل آلاف آخرين، حيث دُفنت جثثهم تحت الأنقاض. وأفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 40 شخصًا يوم الجمعة في غارات إسرائيلية، معظمها في محيط مدينة غزة.

ولا تميز إحصاءات وزارة غزة بين المدنيين والمقاتلين، لكن بيانات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المسربة عن الضحايا حتى مايو (أيار) من هذا العام تشير إلى أن أكثر من 80% من القتلى كانوا من المدنيين.

وقد قُتل نحو 1200 شخص في الهجوم الأصلي الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، والذي أشعل فتيل الحرب، وكان من بينهم 815 من المدنيين الإسرائيليين والأجانب.

هذه ليست حربًا هادئة. لقد حسمنا الأمور منذ الدقيقة الأولى. للأسف، لم نفعل ذلك قبل ذلك،" قال هاليفي، مشيرًا إلى أنه كان ينبغي على إسرائيل اتخاذ موقف أكثر صرامة في غزة قبل هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول).

كان القائد السابق يتحدث مساء الثلاثاء مع سكان قرية عين هابسور (تعاونية زراعية)، الذين نجحوا في صد مهاجمي حماس قبل عامين. ونشر موقع واي نت الإخباري تسجيلًا لتصريحاته، وفقاً لما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

قال هاليفي: "لا أحد يتعامل بتساهل"، لكنه أصر على أن جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل ضمن حدود القانون الإنساني الدولي. وقد كرر المسؤولون الإسرائيليون هذا الادعاء طوال الحرب، مؤكدين أن المحامين العسكريين يشاركون في القرارات العملياتية.

لا عوائق قانونية.. لا أحد لديه صلاحية لمنعنا

ولكن هاليفي نفى أن تكون المشورة القانونية قد أثرت على قراراته العسكرية أو قرارات مرؤوسيه المباشرين في غزة أو في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

لم يُقيّدني أحدٌ قط. ولا مرة. ولا حتى المدعي العام العسكري يفعات تومر يروشالمي، الذي، بالمناسبة، لا يملك صلاحية تقييدي، قال.

وفي اقتباس لم يكن في التسجيل ولكن تم نشره على موقع Ynet، بدا هاليفي وكأنه يشير إلى أن الأهمية الرئيسية للمحامين العسكريين الإسرائيليين تتمثل في إقناع العالم الخارجي بشرعية تصرفات جيش الدفاع الإسرائيلي.

ونُقل عنه قوله: "هناك مستشارون قانونيون يقولون: سنعرف كيف ندافع عن هذا قانونياً في العالم، وهذا مهم جداً بالنسبة لدولة إسرائيل".

وقال مايكل سفارد، وهو محام إسرائيلي متخصص في حقوق الإنسان، إن تصريحات هاليفي "تؤكد أن المستشارين القانونيين يعملون كختم مطاطي".

وقال سفارد إن "الجنرالات ينظرون إليهم كمستشارين "عاديين" يمكن قبول نصيحتهم أو رفضها، وليس كمحامين محترفين تحدد مواقفهم القانونية حدود ما هو مسموح به وما هو محظور".

ذكرت صحيفة هآرتس يوم الأربعاء أن خليفة هاليفي في رئاسة أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، إيال زامير، تجاهل النصيحة القانونية التي قدمها تومر-يروشالمي. وأفادت التقارير أن المدعي العام قال إنه ينبغي تأجيل أوامر تهجير ما يُقدر بمليون من سكان مدينة غزة قبل هجوم جيش الدفاع الإسرائيلي، ريثما تتوفر منشآت في جنوب غزة لاستقبالهم.