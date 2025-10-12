إيلاف من القاهرة: أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لدولة قطر حكومة وشعبا في ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع بمدينة شرم الشيخ، وأسفر عن مقتل عدد من منتسبي الديوان الأميري القطري.

وأكد بيان رسمي للخارجية المصرية تضامن مصر الكامل مع دولة قطر في هذا الحادث الأليم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

ووقع الحادث مساء السبت على طريق شرم الشيخ-طور سيناء، حيث انقلبت سيارة دبلوماسية قطرية مستقلة بأعضاء وفد الترتيب لاستقبال أمير قطر، مما أدى إلى مقتل ثلاثة: حسن جابر الجابر، عبدالله غانم الخيارين، وسعود بن ثامر آل ثاني، وهم موظفون في الديوان الأميري ووزارة الخارجية، وأصيب اثنان آخرون بجروح خطيرة نقلا إلى مستشفى طور سيناء.

وتعقد في مدينة شرم الشيخ بعد ظهر يوم الإثنين قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

وأكدت مصادر مصرية مطلعة عدم صحة التقارير الإعلامية التي زعمت أن الضحايا الثلاثة الذين لقوا مصرعهم من أعضاء فريق رئيس الوزراء القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني في الحادث.

وأشارت الرئاسة المصرية أن قمة شرم الشيخ للسلام تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن القمة تأتي في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.