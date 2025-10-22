إيلاف من الرباط: استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية ، المكلف ادارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، الاثنين بمقر هذه الإدارة، الفريق داغفين أندرسون، قائد القيادة الأميركية لإفريقيا “أفريكوم”، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية.

وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن المسؤولين عبرا، بهذه المناسبة، عن ارتياحهما لمتانة الروابط التي تجمع المملكة المغربية بالولايات المتحدة، وللمستوى المتميز للتعاون العسكري الثنائي. كما جددا التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية المغربية-الأميركية، التي تم تجسيدها من خلال خارطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع 2020-2030، الموقعة بالرباط في 2 أكتوبر 2020. وأكدا كذلك على أهمية توطيد التعاون العسكري في مجالات جديدة، وتشجيع بروز صناعة دفاعية بالمغرب.

وأضاف المصدر ذاته أنه، في اليوم نفسه، وبتعليمات من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وقائد المنطقة الجنوبية، على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، الفريق أندرسون، قائد القيادة الأميركية لإفريقيا “أفريكوم”.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لبحث مختلف جوانب التعاون العسكري الثنائي في إطار شراكة متينة، لاسيما في ما يتعلق بتحديث وتعزيز جاهزية وقدرات القوات المسلحة الملكية، وكذا في مجال التدريبات المشتركة.

في سياق ذلك ، يعد تنظيم تمرين “الأسد الإفريقي” المشترك سنويا خير تجسيد لمستوى قابلية العمل المشترك بين قوات البلدين.

وتبادل المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد “أفريكوم” أيضا وجهات النظر حول الوضع الإقليمي، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما عبّر الفريق أندرسون قائد القيادة الأميركية لإفريقيا “أفريكوم”، عن تقديره العميق للاحترافية التي تظهرها القوات المسلحة الملكية، ودورها البارز في دعم التعاون العسكري الإفريقي وترسيخ مبادئ الأمن والسلام.

وتستمد العلاقات العسكرية الثنائية “المتينة والمثمرة” بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأميركية عمقها من الروابط التاريخية الراسخة التي تجمع المملكة المغربية بالولايات المتحدة. ويجسد هذا التعاون النموذجي روح الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الصناعة الدفاعية والتدريب واقتناء العتاد وتنسيق الاستراتيجيات العسكرية، بما يعزّز القدرة المشتركة على مواجهة التحديات والتهديدات المعقّدة والمتجدّدة.