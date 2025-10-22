إيلاف من لندن: اعترضت مدمرة تابعة للبحرية الملكية البريطانية سفينة حربية روسية قبالة سواحل المملكة المتحدة وراقبتها أثناء إبحارها في المياه البريطانية.

أعلنت البحرية الملكية البريطانية أن القيادة البحرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) نشرت المدمرة من طراز "إتش إم إس دنكان"، المتمركزة في ميناء بورتسموث.

وقامت المدمرة وطائرة هليكوبتر من طراز "وايلد كات" سفينة حربية روسية قبالة سواحل المملكة المتحدة.

وصرح متحدث باسم البحرية البريطانية بأن هذه هي المرة الأولى التي تُكلَّف فيها سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية مباشرةً تحت قيادة التحالف بمثل هذه العملية.

واستخدمت المدمرة أجهزة استشعار وأنظمة متطورة لاعتراض السفينة الروسية في بحر الشمال. وراقبت المدمرة مرورها غربًا عبر القناة الإنجليزية باتجاه جزيرة أوشانت، قبالة الساحل الفرنسي.

وشاركت في العملية أيضًا طائرة NH90 التابعة لسلاح الجو الهولندي والبحرية الفرنسية.

ويقع مقر القيادة البحرية لحلف الناتو في نورثوود، ميدلسكس البريطانية.

استعداد للرد

وصرح آل كارنز، وزير القوات المسلحة البريطاني: "البحرية الملكية على أهبة الاستعداد للرد على أي نشاط بحري روسي. وتجري عمليات مراقبة مستمرة لحماية بريطانيا ومياهنا الإقليمية."

وقال القائد دان لي، قائد السفينة الحربية "إتش إم إس دنكان": "تُبرز هذه العملية التزام البحرية الملكية بحماية المياه البريطانية، والعمل بتناغم مع حلفائنا في الناتو لضمان أمن مساحاتنا البحرية المشتركة."

وتُعدّ السفينة الحربية "إتش إم إس دنكان" واحدة من سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الملكية، تابعتين لقوة مهام الناتو البحرية الدائمة 1 (SNMG1)، التي تُسيّر دوريات في مياه شمال أوروبا.