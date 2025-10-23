إيلاف من الرباط: أصدر مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد المغربي والمركز الجيوسياسي في كلية "أش أو سّي باريس"، المجلد الثامن عشر من تقرير "الحوارات الإستراتيجية"، المخصّص للتحولات الكبرى الجارية في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي.

وتتناول هذه الطبعة بالتحليل، من جهةٍ دور إيران في إعادة تعريف التوازنات الإقليمية، ومن جهةٍ أخرى، الحرب في السودان بوصفها مثالًا على أشكال الصراعات الجديدة في إفريقيا.

قراءة متقاطعة

يجمع التقرير ثلاثة عشر خبيرًا في الجيوسياسية، ويقدّم قراءة متقاطعة للديناميات الجارية في الجنوب العالمي، حيث تتبلور ملامح نظام إقليمي متعدد الأقطاب. كما يسلّط الضوء على التحوّل من منطقٍ أيديولوجي إلى منطق القوة، في سياق ضعف الأطر متعددة الأطراف وتصاعد المنافسات المبعثرة لكن المستمرة.

إيران وإعادة تشكيل الشرق الأوسط

يستكشف الجزء الأول، تحت عنوان: "إيران وإعادة تشكيل الشرق الأوسط"، تطور النظام الإقليمي من خلال المنظور الإيراني.

وتشير المساهمات إلى بروز شرق أوسط يتّسم بتنافس القوى الإقليمية المتوسطة، السعودية وتركيا وإيران وإسرائيل، على خلفية التحرر التدريجي من الاعتماد على واشنطن.

وتُعدّ إيران لاعبًا مركزيًا لكنه هشّ، إذ تعتمد على شبكة من الحلفاء غير الحكوميين، مثل حزب الله والحوثيين والميليشيات الشيعية، للحفاظ على نفوذها، بينما تواجه توترات داخلية وبيئة استراتيجية غير مستقرة.

ويحلل الكتّاب الدبلوماسية السعودية بعد رؤية 2030 وطموحاتها القيادية، ومرونة "محور المقاومة"، وحدود النموذج الإيراني للقوة في ظل حرب غزة، إلى جانب التحولات في العلاقات الروسية -الإيرانية بعد سقوط النظام السوري.

ويخلص التقرير إلى أن إيران تتأرجح بين الأيديولوجيا الثورية والبراغماتية الإستراتيجية، وأن مستقبلها سيتوقف على قدرتها في إعادة تعريف تحالفاتها والتعامل مع هشاشتها الداخلية.

الحرب في السودان

يتناول الجزء الثاني، تحت عنوان: "السودان، مرآة الحروب المتعددة الأوجه في إفريقيا"، الحرب في السودان بوصفها تجسيدًا لتحولات طبيعة الصراع في إفريقيا المعاصرة: صراعات على السلطة، عسكرة السياسة، وتدخلات خارجية.

وتحلل المساهمات انهيار دولة تملك إمكانات هائلة، واستمرار هيمنة السلطة العسكرية في الأنظمة الساحلية – السودانية، وتكرار الحروب الأهلية، والدور الحاسم للقوى الخارجية، روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة وإيران والمملكة العربية السعودية، سواء في تأجيج الأزمات أو في محاولات تسويتها.

شراكة فكرية

ينظم مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد والمركز الجيوسياسي في كلية "أش أو سّي باريس"، منذ 2016، سلسلة الحوارات الإستراتيجية، وهي مجموعة من النقاشات التي تجمع خبراء في إطارٍ تفاعلي وبنّاء، يتيح لهم تبادل الرؤى وتعزيز التحليل المتبادل.

وتأتي هذه المبادرة ثمرة شراكة متينة بين المؤسستين، تهدف إلى تعزيز الحوار العلمي متعدد التخصصات وتقديم تحليلات معمّقة وتوصيات سياسية بشأن قضايا كبرى تهم أوروبا وإفريقيا على حد سواء.