أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 20 عسكرياً كانوا على متن طائرة شحن عسكرية تحطمت الثلاثاء في شرق جورجيا أثناء عودتها من أذربيجان.

ونشرت السلطات التركية أسماء العسكريين العشرين وصورهم، من غير أن توضح في الوقت الحاضر أسباب تحطم الطائرة من طراز C-130.

ووفقاً لبيان نقلته وكالة الأنباء التركية "الأناضول" عن وزارة الدفاع التركية فإن "الطائرة كان على متنها 20 فرداً بمن فيهم طاقمها".

وأضاف البيان أن تحديد سبب تحطم الطائرة -التي عثرت فرق البحث والإنقاذ الجورجية على حطامها- سيتم بعد فحص دقيق للحطام من قبل الفريق التركي المختص.

وكانت الطائرة أقلعت من غادجا في غرب أذربيجان متوجهة إلى تركيا وتحطمت بعد زمن قريب من دخولها أجواء جورجيا بعد ظهر الثلاثاء.

ورُصد حطام الطائرة عصراً على مسافة بضعة كيلومترات من حدود أذربيجان.

وأظهرت مقاطع فيديو صورها شهود الطائرة وهي تسقط بشكل دائري مخلّفة وراءها دخاناً أبيض، قبل أن تتحطم باعثة دخاناً أسود كثيفاً، وبدت الطائرة في هذه المقاطع وقد تفكك قسم منها أثناء سقوطها، وفقاً لفرانس برس.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحدث منذ بعد ظهر الثلاثاء عن "شهداء" بدون أن يذكر أي حصيلة.

وأعلنت سلطات جورجيا فتح تحقيق لكشف ظروف الحادث.

ويُذكر أن الطائرة C-130 "هيركوليس" هي طائرة شحن عسكرية طورتها شركة لوكهيد مارتن الأميركية وتنتجها منذ الخمسينيات.

وهذه صور من موقع شوهد فيه حطامٌ يعود للطائرة العسكرية التركيّة:

