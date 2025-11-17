إيلاف من لندن: أصدرت الحكومة البريطانية ملفًا من 32 صفحة يُلخص إصلاحاتها لنظام اللجوء بالكامل. وتصدر الملف مقدمة من رئيس الوزراء، الذي يبدأ مساهمته بالقول إن "العالم قد تغير"، وإن "مسؤوليتنا هي تجديد تطبيق هذه القيم مع ظهور تحديات جديدة".

وأضاف السير كير ستارمر: "أصبح العالم أكثر تقلبًا وانعدامًا للأمن، مع تزايد الصراعات التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في حركة الأشخاص حول العالم.

وقال ستارمر: لم يُصمم نظام اللجوء لدينا للتعامل مع هذا. ولم تُصمَّم قواعدنا للوضع الذي يُجبر طالبي اللجوء على السفر عبر عدة دول آمنة قبل السعي لعبور القناة الإنجليزية بالقوارب.

واضاف: إن هذا أدى إلى "ضغط شديد" ليس فقط على نظام اللجوء، بل أيضًا على "العقد الاجتماعي الأوسع".

وقال رئيس الوزراء أن المملكة المتحدة "دولة كريمة ورحيمة ومتسامحة"، لكن على الحكومة ضبط الحدود للحفاظ على "الثقة في تلك القيم".

وتابع قائلا بأن نظام اللجوء الحالي في المملكة المتحدة "عامل جذب مهم" و"أكثر تساهلاً من النظام الأوروبي السائد".

وهذا يعني، كما يوضح، أن المملكة المتحدة بحاجة إلى "نهج ذي تأثير رادع أقوى وقواعد تُطبَّق بحزم".

واختتم قائلاً: "إن مبدأ الترحيب بالأشخاص الفارين حقًا من الخطر والاضطهاد هو مبدأ ستدافع عنه هذه الحكومة دائمًا - وهو تعبير عملي عن قيم المملكة المتحدة.

لكن هذا المبدأ يعتمد على ثقة المجتمع بأن نظام اللجوء لدينا عادل وفعال وإنساني. سيُعلن وزير الداخلية البريطاني في وقت لاحق من عصر اليوم عن تغييرات جذرية في سياسة اللجوء في المملكة المتحدة - إليكم ملخص للخطط.

الخطط الجديدة

وإذ ذاك، بموجب هذه الخطط، سيُعاد طالبو اللجوء إلى أوطانهم إذا اعتُبرت بلادهم آمنة، وسيتعين على معظمهم الانتظار 20 عامًا لتقديم طلبات الإقامة الدائمة، مع تسريع عمليات الترحيل عند رفض الطلبات.

كما هددت وزيرة الداخلية شبانة محمود في بيان أمام مجلس العموم، الوم الاثنين، بوقف منح التأشيرات لأشخاص من ثلاث دول أفريقية إذا لم تتعاون حكوماتها بشكل أكبر في عمليات الترحيل.

وقد تضطر الحكومة إلى الاستعداد لمعركة - حيث يشعر بعض الوزراء بالقلق، وقد انتقد عدد من نواب حزب العمال هذه التغييرات علنًا، وفقًا لمراسلنا السياسي.

لكن وزير الشؤون الداخلية أليكس نوريس يقول إنهم "سيعيدون النظام والسيطرة" على حدود المملكة المتحدة - بينما يقول نظيره المحافظ إن هناك "الكثير من الحيل". إليكم ردود أفعال الأحزاب الأخرى:

ويستهدف الوزراء الحق في الحياة الخاصة والأسرية (المعروف بالمادة 8) والحق في عدم التعرض لمعاملة لاإنسانية ومهينة (المعروف بالمادة 3) في الإصلاحات المقترحة.

ويؤكدون ان هذه ضمانات عالمية أساسية في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي صوّت عليها البرلمان لتصبح قانونًا بريطانيًا قبل 25 عامًا.

ويقول الوزراء إن كلا الحقين يُساء استخدامهما في الطعون القانونية. ننتظر لنرى ما إذا كانت وزارة الداخلية ستنشر بيانات اليوم لدعم ذلك.

معايير جديدة

مع ذلك، ستطلب الحكومة من البرلمان الموافقة على معايير جديدة للقضاة لاستخدامها في تحديد متى تتفوق الظروف الأسرية على المصلحة العامة في الترحيل.

تريد الحكومة القيام بذلك بطريقتين: أولًا، من خلال قصر ما يُعتبر "عائلة" على الأسرة المباشرة فقط، وثانيًا، من خلال منع المهاجر من "اكتساب" حقوق عائلية إضافية عند مواجهة الترحيل.

إجراءات وزيرة الداخلية

- سيُصبح وضع اللاجئ مؤقتًا ويخضع لمراجعة دورية - حيث يواجه الأشخاص خطر الترحيل بمجرد اعتبار بلدانهم الأصلية آمنة.

- سيواجه طالبو اللجوء انتظارًا لمدة 20 عامًا قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على تسوية دائمة.

- سيتم إدخال مسارات آمنة وقانونية جديدة للفارين حقًا من الحرب والاضطهاد.

- سيتم إدخال تغييرات على الإطار القانوني تُلزم القضاة بإعطاء الأولوية للسلامة العامة على حقوق المهاجرين في الحياة الأسرية - وسط مخاوف من استخدام المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لإحباط عمليات الترحيل.

- سيتم استخدام تقنية تقدير عمر الوجه، وهي شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي، لتقييم عمر الشخص بسرعة في محاولة لردع الأشخاص الذين يدّعون أنهم أطفال في محاولة لطلب اللجوء.

- سيتم أيضًا وضع قيود على مسارات العمل والدراسة للاجئين.