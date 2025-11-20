أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني أن 27 شخصاً قتلوا في عدة غارات جوية إسرائيلية الأربعاء في أنحاء مختلفة من قطاع غزة المحاصر والمدمر.

وأوضح محمود بصل، المتحدث باسم الجهاز لوكالة فرانس برس أن 12 فلسطينياً قتلوا، بينهم 3 نساء و6 أطفال نتيجة قصف إسرائيلي في منطقة الزيتون شرق مدينة غزة، بينما قتل اثنان في غارتين على حي الشجاعية.

وأضاف أنه قُتل 13 شخصاً، بينهم 4 أطفال و4 نساء وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه بدأ بقصف "أهداف تابعة لحركة حماس" في أنحاء قطاع غزة، بعدما فتح مسلحون النار تجاه منطقة كانت قواته تعمل فيها في خان يونس بجنوب القطاع، وفق بيان الجيش.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن هذا "يشكل خرقاً لاتفاق وقف النار، دون وقوع إصابات، وردّاً على ذلك بدأنا بمهاجمة أهداف إرهابية لحماس في أنحاء قطاع غزة".

ودانت حركة حماس القصف الإسرئيلي واتهمت رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالسعي لاستئناف الحرب.

وقالت في بيان: "نُدين بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال في مدينتي غزة وخانيونس اليوم، وأسفرت عن ارتقاء أكثر من 25 شهيداً من أبناء شعبنا الفلسطيني، من ضمنهم أطفال ونساء، ونعتبرها تصعيداً خطيراً يسعى من خلالها مجرم الحرب نتنياهو إلى استئناف الإبادة ضد شعبنا".

وطالبت الحركة "الإدارة الأميركية بالوفاء بتعهداتها المُعلَنة، والضغط الفوري والجاد للجم الاحتلال الإسرائيلي، وإجباره على احترام وقف إطلاق النار".

Getty Images يقول الجيش الإسرائيلي إنه بدأ بقصف أهداف تابعة لحركة حماس في أنحاء قطاع غزة

ورغم أعمال القصف غير المنتظمة، ما زال وقف إطلاق النار الهش صامداً منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر بعد إبرامه بوساطة أمريكية وتمحور حول إعادة 48 رهينة إسرائيلية، أحياءً وأمواتاً.

ورغم أنه لم يتبقَّ في غزة سوى جثامين ثلاثة رهائن، لم يتم بعد التوصل لاتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، ولا سيما ما يتعلق بنزع سلاح حماس وإنشاء سلطة انتقالية ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار.

واندلعت الحرب عقب هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1,221 شخصاً في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية رداً على هجوم حماس عن مقتل ما لا يقل عن 69,513 فلسطينياً، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.