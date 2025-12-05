إيلاف من لندن: رفض مكتب رئيس الوزراء البريطاني (10 داونينغ ستريت) اقتراحات نائب رئيس الوزراء بأنه قد يكون من المفيد للمملكة المتحدة النظر في إعادة الانضمام أو تشكيل اتحاد جمركي جديد مع الاتحاد الأوروبي.

كان ديفيد لامي يتحدث إلى بودكاست "ذا نيوز إيجنتس" يوم الأربعاء عندما سُئل عن إعادة الانضمام إلى الاتحاد الجمركي الحالي. وأجاب: "هذه ليست سياستنا الحالية".

وقال نائب رئيس الوزراء: "هذا ليس وضعنا الحالي. لكن يمكنك أن ترى دولًا مثل تركيا، التي تتمتع باتحاد جمركي، تستفيد على ما يبدو وتشهد نموًا في اقتصادها، وهذا أمر بديهي".

تبدو تعليقات لامي، وخاصةً إشارته إلى أن الاتحاد الجمركي ليس مجرد سياسة "غير مطروحة حاليًا"، أوضح مؤشر حتى الآن على أن الحكومة تدرس إعادة المملكة المتحدة إلى مستوى الاتحاد الأوروبي.

لكن داونينغ ستريت سارع إلى نفي هذه التعليقات - رافضةً الإفصاح عما إذا كان لامي مخطئًا في قول ذلك، أو ما إذا كان السير كير ستارمر سيتحدث معه بشأن هذه التصريحات.

التمسك بخطوطنا الحمراء

وعند سؤاله عن مقابلة لامي، قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء: "نحن نعزز علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي مع التمسك بخطوطنا الحمراء". وقال: وأكد رئيس الوزراء ذلك مساء الاثنين في مأدبة عمدة لندن.

شهدت المأدبة عرض السير كير ستارمر رؤيته للسياسة الخارجية، وهو تقليد سنوي.

والخطوط الحمراء للحكومة هي عدم العودة إلى السوق الموحدة، أو الاتحاد الجمركي، أو حرية التنقل - لكن المملكة المتحدة تسعى إلى علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الوزراء: "لا توجد رؤية اقتصادية موثوقة لبريطانيا إلا إذا وضعنا اقتصادًا تجاريًا مفتوحًا".

وقال: علينا أن نتحلى بالنضج فيما يتعلق بالمقايضات. لقد أعدنا تعريف علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي والتزمنا بخطوطنا الحمراء. فرئيس الوزراء سيقبل دائمًا بتصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ثم تعرّض المتحدث الرسمي للضغط بشأن اقتراح لامي بأن العودة إلى الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، أو تشكيل اتحاد بريطاني-أوروبي مُصمّم خصيصًا - كما اقترح الليبراليون الديمقراطيون - قد يكون مفيدًا للنمو الاقتصادي.

وأجاب بأن الحكومة تُخفّف بالفعل من الاحتكاكات التجارية، وأشار إلى اتفاقية الصحة والصحة النباتية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تُخفّض التكاليف والقيود المفروضة على صادرات وواردات الأغذية.

وقال المتحدث الرسمي: "منذ عام 2021، توقفت 6000 شركة عن التصدير إلى أوروبا تمامًا، بسبب تكاليف التراخيص.

وستُسهّل اتفاقية الصحة والصحة النباتية الجديدة هذا الأمر من خلال تقليل الإجراءات البيروقراطية، مما سيُخفّض الأسعار ويؤدي إلى زيادة الخيارات".

لكنه تعرّض للضغط مرارًا وتكرارًا بشأن ما إذا كانت الحكومة تُفكّر في الانضمام إلى الاتحاد الجمركي، وأصرّ المتحدث الرسمي: "نحن مُلتزمون بخطوطنا الحمراء".

وأضاف: "كان تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عادلاً، وسيقبل رئيس الوزراء ذلك دائمًا. قُطعت وعود للشعب ولم تُوفَ بها".