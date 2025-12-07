إيلاف من القاهرة: كشف موقع اكسيوس الاستخباراتي الأميركي عن تحركات في واشنطن لعقد قمة سياسية مرتقبة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وذلك بهدف دفع تل أبيب للعمل مع القاهرة على تعزيز السلام في الشرق الأوسط، خاصة أن القاهرة تعد حجر الزاوية في خفض التصعيد في المنطقة بالنظر إلى سلامها مع إسرائيل، وعلاقتها القوية مع الفلسطينيين، وخاصة "حماس".

وأفاد مسؤول أميركي لأكسيوس بأن السيسي أبدى فتوراً كبيراً تجاه مقترح الجلوس مع نتانياهو في ظل الظروف الراهنة، مما دفع واشنطن إلى التواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، لمحاولة دفعه باتخاذ خطوات استباقية إيجابية في اتجاه السلام والتهدئة، لكي تصبح مهمة عقد قمة مصرية إسرائيلية أمراً مقبولاً للطرف المصري.

هل سبق أن التقى السيسي مع نتنانياهو؟

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو علناً في نيويورك عام 2017، ورفض السيسي لاحقاً تلقي اتصال هاتفي من نتانياهو في أوائل عام 2024.

أما مؤخراً، فقد أشارت تقارير إعلامية في أواخر عام 2025 إلى محاولات أميركية لترتيب لقاء بينهما.

- رفض الاتصال الهاتفي: في يناير 2024، أفادت تقارير إسرائيلية ومصرية أن الرئيس السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من نتنياهو وسط توترات بشأن الوضع في غزة ومحور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي.

- لقاءات سابقة: كان آخر لقاء علني معروف بين السيسي ونتانياهو في نيويورك في سبتمبر 2017، حيث بحثا عملية السلام في الشرق الأوسط. وقد التقى الاثنان بشكل غير علني قبل ذلك.

- تحذيرات مصرية: في الأشهر الأخيرة من عام 2025، حذر السيسي إسرائيل من أن ممارساتها في غزة تهدد اتفاقية السلام بين البلدين، ووصفت وسائل الإعلام المصرية تصرفات نتنياهو بأنها "تحطم بوصلة السلام".

- جهود وساطة أمريكية: في ديسمبر 2025 (وقت كتابة هذا الرد)، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوسط لعقد قمة بين السيسي ونتانياهو لمناقشة صفقة غزة ومستقبل القطاع.