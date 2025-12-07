إيلاف من الكويت: سحبت الكويت جنسيتها من الداعية الإخواني الشهير طارق محمد صالح السويدان البالغ من العمر نحو 70 عاماً، ومن اكتسبها معه بطريق التبعية، وذلك وفقاً للجريدة الرسمية في الكويت.

يعرّف السويدان نفسه بأنه مؤسس مشروع عمران لنهضة الأمة، وباحث وداعية إسلامي، لكنه اشتهر بتحريضه على إثارة الفوضى في دول الخليج ومصر، وانتمائه لجماعة الإخوان "الإرهابية".

حجزت محكمة الاستئناف الكويتية السويدان سابقاً في قضية "أمن دولة"، إثر إساءته لدول خليجية وعربية.

يواجه السويدان اتهامات بالسرقات الأدبية والعلمية، على غرار قضية شهيرة اتهم فيها الداعية الكويتي طارق السويدان وآخرون بسرقة مؤلفات وتسجيلها ونشرها وتوزيعها.

امتنع طارق السويدان عن الرد على استضافة "العربية" له، واكتفى بالقول إن الموضوع برمته محال للقضاء ولا يود الحديث حتى يحكم القضاء. وأكد لنشرة "الرابعة" أن لديه 70 كتاباً وليس بحاجة لسرقة جزء من كتاب.

وكانت قناة العربية قد نشرت تسجيلات سرية خاصة لطارق السويدان، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية"، في مؤتمرات حزبية سودانية داخلية تضمنت التحريض على قيام الثورات، مما أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.