إيلاف من الدوحة: أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال مقابلة مع تاكر كارلسون في منتدى الدوحة الأحد، أن قطر لن تدفع تكاليف إعادة إعمار غزة.

وعندما أثار كارلسون مسألة تمويل إعادة إعمار غزة، قارن ثاني الوضع بالصراع بين روسيا وأوكرانيا ، حيث يوجد رأي دولي لقيام روسيا بتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وزعم آل ثاني أن هناك ازدواجية في المعايير حيث يتم الضغط على المنطقة وليس إسرائيل لتحمل مسؤولية إعادة إعمار غزة، وأن قطر، في حين أنها "ستستمر في دعم الشعب الفلسطيني"، فإنها لن تتحمل مسؤولية تمويل إعادة الإعمار.

وقال "نحن لسنا من سيكتب الشيك لإعادة بناء ما دمره الآخرون".

ورفض ثاني أيضا فكرة توطين مواطني غزة. وأضاف أن "لهم الحق في اختيار مكان العيش، وهم لا يريدون مغادرة بلادهم".

وفيما يتعلق بالمستقبل، أعرب عن دعمه لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأدان الانتهاكات، وأعرب عن قلقه إزاء الصراع المستمر.

وقال آل ثاني "نرى أن القصف على غزة لا يزال مستمرا في حين أن هناك وقفا لإطلاق النار"، مضيفا أن الوضع في المنطقة "يعتمد كله على كيفية التأكد من أن إسرائيل تتوقف عند هذا المستوى ولا تصعد أكثر من ذلك".

وزعم رئيس الوزراء القطري أن المشهد السياسي الحالي في إسرائيل يجعل البلاد شريكا غير راغب في السلام، مدعيا أن القرارات التي تصدر ضد حل الدولتين تدفع المنطقة بعيدا عن السلام. وقال "لا يمكننا، كما تعلمون، أن نبقى رهائن لليمين المتطرف والأجندة المتطرفة".

