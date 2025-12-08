قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد إنه شعر "بخيبة أمل بعض الشيء" تجاه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعدم انخراط الأخير في الدفع قُدماً بمقترح خطة السلام لإنهاء الحرب مع روسيا.

وقال ترامب للصحافيين رداً على سؤال خلال حفل جوائز تكريم سنوي ينظمه مركز كينيدي، "تحدثت مع الرئيس بوتين ومع القادة الأوكرانيين (...) بمن فيهم زيلينسكي (...) ويجب أن أقول إنني أشعر بخيبة أمل بعض الشيء لأن الرئيس زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد، وكان هذا قبل ساعات قليلة".

ورحّبت روسيا بالإستراتيجية الأمنية الوطنية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفتها بأنها "متّسقة إلى حد كبير" مع رؤية موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلة بثتها محطة "روسيا" الرسمية الأحد، إن الإدارة الأمريكية الحالية "مختلفة بشكل جوهري عن الإدارات السابقة".

وقال معلقاً على الإستراتيجية الجديدة إن "التعديلات التي نراها... تتماشى إلى حد بعيد مع رؤيتنا".

وتابع "الرئيس ترامب قوي حالياً على صعيد مواقف السياسة الداخلية، وهذا يعطيه فرصة لتعديل المفهوم ليناسب رؤيته".

وأعرب عن أمله في أن تشكل الإستراتيجية "ضمانة متواضعة بأننا سنتمكن من مواصلة عملنا المشترك بصورة بنّاءة لإيجاد تسوية سلمية في أوكرانيا".

ونُشرت الإستراتيجية الجديدة في وقت كان مسؤولون أوكرانيون يجرون مفاوضات في فلوريدا مع موفدين من إدارة ترامب حول خطة واشنطن لوضع حد للحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات في أوكرانيا.

ولم تسفر ثلاثة أيام من المحادثات عن أي تقدم يُذكر.

وتدعو وثيقة الأمن القومي التي تحدد رؤية ترامب للعالم والقائمة على شعار "أمريكاً أولاً"، إلى التركيز على الهيمنة في أمريكا اللاتينية ومكافحة الهجرة، في تحوّل حاد عن الدعوات الأمريكية المزمنة لإعادة التركيز على آسيا، رغم أنها ما زالت تعتبر الصين أبرز قوة منافسة لها.

وانتقدت الإستراتيجية أيضاً بشدّة الحلفاء الأوروبيين، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستدعم معارضي القيم التي يقودها الاتحاد الأوروبي بما فيها تلك المتعلّقة بالهجرة.

وفي قطيعة مع عقود من المساعي الرامية إلى الانفراد بموقع القوة العظمى، تؤكد الإستراتيجية أن "الولايات المتحدة ترفض أن تنتهج بنفسها المبدأ المشؤوم للهيمنة على العالم".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستمنع قوى أخرى من الهيمنة أيضاً لكنها أضافت أن "ذلك لا يعني هدر الدماء والأموال للحد من نفوذ جميع قوى العالم العظمى والمتوسطة".

الوثيقة المكوّنة من 33 صفحة، والتي كشفت عنها الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع، تشير إلى أن أوروبا تواجه "محواً حضارياً"، ولا تصوّر روسيا كتهديد للولايات المتحدة.

ويتطرّق التقرير إلى مكافحة النفوذ الأجنبي، وإنهاء الهجرة الجماعية، ورفض ما تعتبره الولايات المتحدة "رقابة" تمارسها مؤسسات الاتحاد الأوروبي، باعتبارها أولويات أخرى.

وقد انتقد عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمحللين هذه الإستراتيجية، متسائلين عن تركيزها على حرية التعبير، ومُشبهين لغتها بخطاب يستخدمه الكرملين.

وتتبنى الإستراتيجية لغة أكثر ليونة تجاه روسيا، وهو ما يثير قلق مسؤولين في الاتحاد الأوروبي الذين يخشون أن يضعف ذلك الموقف الغربي تجاه موسكو في الوقت الذي تُبذل فيه جهود لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

"تعيد إرساء الاستقرار الإستراتيجي مع روسيا"

وتلقي الوثيقة باللوم على الاتحاد الأوروبي في عرقلة الجهود الأمريكية لإنهاء الصراع، وتقول إن الولايات المتحدة يجب أن "تعيد إرساء الاستقرار الإستراتيجي مع روسيا"، الأمر الذي من شأنه "أن يحقق استقراراً لاقتصادات أوروبا".

كما يبدو أنها تدعم جهود التأثير في السياسات داخل القارة، مشيرة إلى أن السياسة الأمريكية ينبغي أن تعطي الأولوية لـ"مقاومة المسار الحالي لأوروبا من داخل الدول الأوروبية نفسها".

ويدعو التقرير أيضاً إلى استعادة "الهوية الغربية"، ويزعم أن أوروبا ستكون "غير قابلة للتعرّف خلال 20 عاماً أو أقل"، وأن مشكلاتها الاقتصادية "تتضاءل أمام الاحتمال الأكثر خطورة وهو محوها حضارياً".

وتقول الوثيقة: "ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانت بعض الدول الأوروبية ستكون لديها اقتصادات وجيوش قوية بما يكفي لتبقى حلفاء موثوقين".

وفي المقابل، يُشيد التقرير بتأثير "الأحزاب الأوروبية الوطنية"، ويقول: "أمريكا تشجع حلفاءها السياسيين في أوروبا على تعزيز هذا الإحياء الروحي".

ومع انخراط الاتحاد الأوروبي في محادثات مستمرة مع إدارة ترامب لوضع اتفاق سلام في أوكرانيا، شدّد بعض المسؤولين على متانة العلاقة مع الولايات المتحدة، مع الإشارة إلى وجود "تساؤلات" حول الوثيقة.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول، يوم الجمعة: "ستظل الولايات المتحدة أهم حليف لنا في حلف الناتو. غير أن هذا التحالف يتركز على قضايا الأمن والدفاع. ولا أرى أن مسائل حرية التعبير أو تنظيم مجتمعاتنا الحرة يجب أن تكون جزءاً من هذه الإستراتيجية، على الأقل فيما يتعلق بألمانيا".

وفي منشور مُوجّه إلى "الأصدقاء الأمريكيين"، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن "أوروبا هي أقرب حلفائكم، لا مشكلتكم"، مشيراً إلى "أعدائنا المشتركين".

وأضاف: "هذه هي الإستراتيجية المعقولة الوحيدة لأمننا المشترك… ما لم يكن شيء قد تغيّر".

من جانبه، كتب رئيس الوزراء السويدي الأسبق كارل بيلدت أن الوثيقة "تضع نفسها إلى يمين اليمين المتطرف".

وقد عززت إدارة ترامب علاقاتها مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، المصنّف كتيار متطرف من قبل الاستخبارات الألمانية.

وفي سياق رسائل "أمريكا أولاً"، تشير الإستراتيجية إلى عزم الولايات المتحدة استهداف قوارب يُشتبه بتهريبها المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي، مع دراسة احتمالات عمل عسكري في فنزويلا.

كما تدعو الولايات المتحدة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لدى اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وتايوان.

وحذّر ديمقراطيون في الكونغرس من أن الوثيقة قد تدمّر علاقات واشنطن الخارجية.

ووصف النائب جايسون كرو، عضو لجان الاستخبارات والقوات المسلحة، الإستراتيجية بأنها "كارثية لمكانة أمريكا في العالم".

أما النائب غريغوري ميكس من نيويورك فقال إنها "تتخلى عن عقود من القيادة الأمريكية القائمة على القيم".