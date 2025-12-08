انخفض عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا منذ عام 2021، إلى حوالي 2.37 مليون، بحسب أحدث البيانات التي أُعلنت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني من قبل المديرية العامة لإدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية.

ويبلغ عدد السوريين المقيمين في تركيا الحاصلين على تصريح إقامة نحو 76 ألف شخص.

لكن، كم يبلغ عدد السوريين الذين يعيشون في تركيا اليوم بعد عام من سقوط الأسد، ومن منهم عاد إلى بلاده ؟

كم عدد السوريين الذين يعيشون في تركيا؟

بحسب بيانات إدارة الهجرة، فإن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة كان يرتفع بشكل مستمر بين عامي 2011 و2021، باستثناء انخفاض طفيف في عام 2019.

ووصل هذا الرقم إلى ذروته عام 2021 عند 3،737،369 شخصاً، لكنه انخفض منذ ذلك الحين.

وبلغ عدد السوريين الذين يعيشون في تركيا بحسب أحدث البيانات نحو 2،371،412 شخصاً، وبهذا الرقم، تبقى تركيا الدولة التي تستضيف أكبر عدد من السوريين في العالم.

كم عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم العام الماضي؟

في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، انتهى حكم بشار الأسد في سوريا، وتولى أحمد الشرع منصب رئيس الدولة المؤقت.

وفي تصريح أدلى به وزير الداخلية التركي علي يرليكايا بتاريخ الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني أكد أن "عدد السوريين الذين عادوا طوعاً إلى بلادهم خلال العام الماضي بلغ 550,000 شخص".

وأضاف أنه منذ عام 2016، بلغ العدد الإجمالي للسوريين الذين عادوا إلى بلادهم 1.29 مليون شخصاً.

كما وصف مسؤولون في الحكومة التركية هذه العودة بأنها "طوعية وآمنة وكريمة".

غير أن منظمات حقوقية وطنية ودولية اتهمت السلطات بارتكاب انتهاكات خلال عمليات العودة، من بينها "إجبار الأشخاص على توقيع وثائق العودة الطوعية".

لكن مسؤولين حكوميين نفوا هذه الادعاءات بشكل قاطع.

معظم السوريين يقيمون في إسطنبول، وغازي عنتاب، وشانلي أورفا

Getty Images انخفض عدد السوريين المقيمين في تركيا تحت هذا الوضع القانوني إلى نحو 2.37 مليون شخصاً، وفقاً لإحصاءات صادرة في نوفمبر/ تشرين الثاني

وفقًا لأحدث بيانات إدارة الهجرة، تظل إسطنبول المدينة التي تضم أكبر عدد من السوريين في تركيا، إذ تستضيف 416,768 شخصاً تحت وضع الحماية المؤقتة.

وتأتي بعدها غازي عنتاب التي تضم 333,255 سورياً، ثم شانلي أورفا بـ 197,270 شخصاً، تليها أضنة بـ 178,875 شخصاً، وهاتاي بـ 153,700 شخصاً، ومرسين بـ 151,743 شخصاً، وبورصة بـ 140,602 شخصاً، قونية بـ 102,710، إزمير بـ 100,102 شخصاً، وأخيراً أنقرة بـ 70,794 سورياً.

أما المدينة التي تضم أقل عدد من السوريين فهي هكاري، حيث لا يتجاوز العدد ثمانية أشخاص فقط.

كما توجد مدن أخرى تضم أعداداً ضئيلة جداً من السوريين، مثل بايبورت (28)، وتونجلي (38)، وأرتفين (58)، وغوموش هانة (73)، وإغدير (74).

توزيع السوريين في تركيا حسب الجنس والعمر

وفقًا لبيانات إدارة الهجرة، يبلغ عدد السوريين الذكور في تركيا 1,225,598 رجلاً بينما يبلغ عدد الإناث 1,145,814، في حين يقيم في تركيا أطفال سوريون يمثلون نسبة كبيرة من هذه الأرقام، إذ يصل عدد السوريين دون سن الثامنة عشرة إلى 1,147,344 شخصاً.

أما الفئة العمرية بين 18 و64 سنة فتضم 1,187,729 شخصاً، في حين يبلغ عدد من تجاوزوا سن الخامسة والستين 36,339 شخصاً.

السوريون الحاصلون على تصاريح إقامة في تركيا

Getty Images فر بشار الأسد من سوريا منذ قرابة عام لتنتقل السلطة إلى حكومة مؤقتة برئاسة أحمد الشرع

إلى جانب من يعيشون تحت وضع الحماية المؤقتة، هناك سوريون يقيمون في تركيا بموجب تصاريح إقامة، وغالباً ما ينتمون إلى فئة ذات ظروف اقتصادية أفضل نسبياً.

وبين الأجانب المقيمين في تركيا بتصاريح إقامة، يحتل التركمان المرتبة الأولى وهم 150,848 شخصاً، يليهم الأذربيجانيون بعدد 87,985 شخصاً، فيما يحتل السوريون المرتبة الثالثة بعدد 76,367 شخصاً.

تحديث لأوضاع المهاجرين السوريين غير النظاميين

إلى جانب السوريين المسجلين تحت وضع الحماية المؤقتة، هناك سوريون غير مسجلين تعتبرهم السلطات التركية مهاجرين غير نظاميين.

ويُقصد بالمهاجرين غير النظاميين الأفراد الذين يفتقرون إلى الوضع القانوني في البلد الذي يقيمون فيه، وذلك بسبب دخول غير قانوني، أو مخالفة شروط الدخول، أو انتهاء صلاحية التأشيرات، أو العمل دون تصريح، أو الخروج غير القانوني.

وللاستفادة من الحقوق الممنوحة بموجب وضع الحماية المؤقتة، يتعين على السوريين التسجيل ضمن هذا الوضع.

لذلك يُعتقد أن عدد المهاجرين السوريين غير النظاميين أقل نسبياً مقارنة بالمسجلين، رغم أن بعضهم قد يسعى للهجرة غير القانونية إلى دول أخرى.

وبحسب بيانات إدارة الهجرة، بلغ إجمالي عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم ضبطهم هذا العام حتى السابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني نحو 142,820 شخصاً.

ومن حيث الجنسيات، يحتل الأفغان المرتبة الأولى بعدد 39,020 شخصاً، يليهم السوريون بعدد 1,978 وتشمل الجنسيات الأخرى: أوزبكستان، وتركمانستان، وإيران، والمغرب، والعراق، ومصر، والسودان، واليمن.