إيلاف من الرياض: وصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إل الرياض صباح الإثنين في زيارة رسمية للملكة العربية السعودية، وكان في مقدمة مستقبليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكان الديوان الأميري في قطر،قد أعلن اليوم الاثنين، توجه أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد إلى العاصمة السعودية الرياض، لترؤس الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق القطري - السعودي.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، استقبل في مقر الوزارة بالرياض، الخميس الماضي، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك، وسبل تنميتها بما يلبي تطلعات قيادتَي وشعبَي البلدين الشقيقين.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ترأس بن فرحان والشيخ محمد آل ثاني، اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - القطري، حيث استعرضا العلاقات الأخوية المتينة، وسبل تطويرها على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي - القطري، وتكثيف التعاون المشترك من خلال عددٍ من المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب.

وأشاد الجانبان بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان مجلس التنسيق المنبثقة وفرق عملها، وشدَّدا على أهمية استمرارها بهذه الوتيرة؛بهدف تحقيق المصالح النوعية المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.

كما استعرضت أمانة اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - القطري، خلال الاجتماع، مسيرة أعمال المجلس ولجانه المنبثقة منه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى المستجدات والأعمال التحضيرية للاجتماع الثامن للمجلس التنسيقي السعودي - القطري.

وفي ختام الاجتماع، وقع وزير الخارجية السعودي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محضر اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - القطري.

