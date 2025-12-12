إيلاف من لندن: حذّر وزير بريطاني من "شبح الحرب" الذي يُخيّم على أوروبا، حيث ارتفعت أنشطة الاستخبارات المعادية ضد المملكة المتحدة بأكثر من 50% خلال العام الماضي.

قال آل كارنز وزير القوات المسلحة إن المملكة المتحدة "تُطوّر بسرعة" خططًا لإعداد البلاد بأكملها لاحتمال اندلاع حرب.

وأكّد على الدور الذي سيلعبه المدنيون في أي صراع كبير، قائلاً إن الجيوش والقوات البحرية والجوية تستجيب للأزمات، لكن "المجتمعات والصناعات والاقتصادات هي التي تنتصر في الحروب".

وقال: "شبح الحرب يُطرق أبواب أوروبا مرة أخرى. هذه هي الحقيقة. علينا أن نكون مستعدين لردعها".

مواجهة مع روسيا

وجاءت هذه التصريحات بعد أن صرّح مارك روته، رئيس حلف شمال الأطلسي (الناتو)، للحلفاء يوم الخميس بأن على أوروبا أن تُهيّئ نفسها لمواجهة مع روسيا على نطاق "ما عاناه أجدادنا" - في إشارة إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وفي مؤشر على حجم التهديد، كشفت بريطانيا يوم الجمعة عن ارتفاع مستوى أنشطة الاستخبارات المعادية - كالتجسس والاختراق الإلكتروني والتهديدات المادية - ضد قواتها المسلحة ووزارة الدفاع بأكثر من 50% خلال العام الماضي.

ويُشتبه في أن روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية هي المتسببة الرئيسية في هذه الأنشطة.

مكافحة التجسس

وتُطلق الحكومة البريطانية وحدة جديدة لمكافحة التجسس الدفاعي لتعزيز قدرتها على كشف عمليات الاستخبارات التي تقوم بها الدول المعادية وإحباطها.

كما اتخذت خطوات لتعزيز قدرات وزارة الدفاع في مجال التجسس من خلال دمج مختلف فروع الاستخبارات العسكرية في الجيش والبحرية والقوات الجوية، بالإضافة إلى استخبارات الدفاع، في منظمة جديدة تُسمى "خدمات الاستخبارات العسكرية".

وتُشير الأحرف الأولى "MI" إلى نفس الأحرف المستخدمة في جهازي الاستخبارات الداخلية والخارجية البريطانيين MI5 وMI6.

وزار السيد كارنز، العقيد السابق في القوات الخاصة، قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في وايتون، وهي قاعدة تجسس عسكرية سرية للغاية في كامبريدجشير، برفقة وزيرة الدفاع الثانية، لويز ساندير جونز، ومجموعة من الصحفيين، للإعلان عن التغييرات التنظيمية.

لكن تحسين جاهزية القوات المسلحة الاحترافية ليس سوى جزء من استعداد أي دولة لنزاع محتمل.

وفي ظل تحذير فرنسا لشعبها من احتمال فقدان أبنائهم في حرب مع روسيا، سألت قناة سكاي نيوز السيد كارنز عما إذا كان يعتقد بضرورة بذل المزيد من الجهود لتوعية الشعب البريطاني بالتضحيات التي قد يُطلب منهم تقديمها في حال نشوب حرب.

عمل مكثف

وقال الوزير: "هناك عمل مكثف جارٍ الآن بيننا [وزارة الدفاع] ومكتب مجلس الوزراء، وعلى مستوى المجتمع ككل، حول معنى النزاع، ودور كل فرد في المجتمع في حال نشوب حرب، والتحضيرات اللازمة لها".

وتابع: "بصفتنا جميعًا، ما هو دور كل فرد إذا ما وقعنا في أزمة وجودية؟ وما الذي يجب أن يدركه كل فرد، وما الذي يجب عليه فعله وما الذي لا يمكنه فعله؟ وكيف نحشد الأمة لدعم أي مسعى عسكري؟"

وقال كارنز: "الأمر لا يقتصر على نشر الجيش فحسب، بل يتعلق بحماية كل شبر من أرضنا. هذا العمل جارٍ الآن، ويتطور بسرعة." علينا التحرك بأسرع ما يمكن لضمان تعزيز هذا الوضع.

يذكر أن المملكة المتحدة كانت تمتلك خطة شاملة للانتقال من السلم إلى الحرب. فقد وُضعت "كتاب الحرب الحكومي" على مدى عقود، وتضمن تعليمات لكل قطاعات المجتمع، من الجيش والشرطة إلى المدارس والمستشفيات وحتى المعارض الفنية.

إلا أن هذا الكم الهائل من الاستعدادات - الذي كان مكلفًا للغاية - تم تجميده بهدوء بعد انتهاء الحرب الباردة.

نسخة الخطة

وتشير تصريحات السيد كارنز إلى إمكانية عودة نسخة حديثة من هذه الخطة.

ويُعتبر إيصال الواقع المتغير للوضع الأمني ​​للجمهور أمرًا بالغ الأهمية.

وقال وزير القوات المسلحة إن الكثير من الناس في المملكة المتحدة لا يرون أو يسمعون أو يشعرون بالمخاطر، حتى مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، مما يؤثر على أسعار الوقود.

وقال: "علينا أن نوضح ذلك للناس لضمان فهمهم، ليس لإخافتهم، بل ليكونوا واقعيين ويفهموا من أين تنبع هذه التهديدات، ولماذا يُعد الدفاع ونهج المجتمع ككل أمرًا بالغ الأهمية." قال: "مهم".