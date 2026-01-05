إيلاف من لندن: عندما مثلُ الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو أمام المحكمة في تيويورك اليوم الإثنين، واجه شخصية بارزة على منصة القضاء، وهو القاضي ألفين هيلرستين، البالغ من العمر 92 عامًا.

يتميز هيلرستين بعناده ونهجه غير التقليدي في إدارة قاعة المحكمة. ويشرف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ومقره مانهاتن، على جلسة توجيه الاتهام لمادورو ، ومن المرجح أن يترأس أي محاكمة للرئيس المخلوع.

أصدر هذا القاضي المخضرم، الذي رشحه بيل كلينتون لهذا المنصب عام 1998، أحكامًا في العديد من القضايا البارزة، بما في ذلك:

مطالبات التعويض عن هجمات 11 سبتمبر

جرائم متعلقة بالإبادة الجماعية في دارفور

تسوية مقترحة في قضية هارفي واينستين

وتربط ها القاضي المخضرم علاقة حساسة للغاية بدونالد ترامب. وسبق له أن رفض محاولة الرئيس الأميركي الطعن في إدانته في قضية دفع أموال مقابل التستر على مزاعم علاقة غير شرعية مع نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

كما أمر بالإفراج عن مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب، عام ٢٠٢٠، معتبراً أن الحكومة أعادته إلى السجن انتقاماً منه لنشره كتاباً يكشف فيه أسراراً.

وفي العام الماضي، رفض هيلرستين مساعي إدارة ترامب لترحيل أعضاء مزعومين في عصابات فنزويلية، قائلاً إن الحكومة استخدمت قانون الأجانب الأعداء بشكل غير قانوني.