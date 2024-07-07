سأقف هذه المرة تتمة للمقالة الماضية حول الشغب الانتخابي والديمقراطية، وعن إمكان تحققها في مجتمعات أميّة.

كارل بوبر يقول: «يجب حماية الديمقراطية من غير الديمقراطيين»، والسجال بين الفلاسفة حول التطبيق للديمقراطية على المجتمعات لا يزال شديداً ومحتدماً. برتراند راسل يقول: «الديمقراطية تكاد تكون مستحيلة التطبيق في شعب جاهل، وهي ترتبط بالتعليم والثقافة». كارل بوبر جاء بعد هيغل، وهو من أشرس نقاد فلسفة هيغل وفي نظريته «المجتمع المفتوح وأعداؤه»، ربط بين الديمقراطية ومستوى تحضر الشعب بحيث يصل إلى حال احتياج للنظام الديمقراطي، فالثقافة الديمقراطية لدى بوبر تسبق تطبيق الديمقراطية الآلي.

أما الفيلسوف الألماني هيغل فهو نقيض رؤية بوبر وراسل، يكتب: «إن الشعوب ليست قاصرة ولم تكن قاصرة في أي مرحلة من المراحل على الإطلاق». يستمر هيغل: «إن تطبيق الديمقراطية بين شعب تغلب عليه الأمية ستكون عرجاء أو فاسدة أو ناقصة، لكنها ستكون ديمقراطية على أي حال، وسيكون وجودها أفضلَ بكثير من انعدامها، فالناس تمارس الديمقراطية وتخطئ». يرى هيغل أن «أفضل علاج لأخطاء الديمقراطية هو المزيد من الديمقراطية، فالممارسة تصحح نفسها باستمرار وتعدل من أخطائها إلى أن تصل إلى الحد الذي نرجوه، إننا هنا أمام تدريب يشبه تدريب المواطن على قيادة السيارة لا يمكن أن يؤجل بحجة أنه يقع في أخطاء، لا وصاية على الشعب حتى ولو كان أمياً متخلفاً، لأنه هو في النهاية صاحب المصلحة الحقيقية».

كتبتُ من قبل عن رؤية إريك هوبزباوم حول آلية الانتخاب وصدقيتها في تمثيل الشعب، لكنني اليوم أعرض الخلاف والسجال بين الفلاسفة حول الحاجات الأولية من أجل تطبيق الديمقراطية على المجتمعات. الحال العربية التي تعصف بينها وبين نفسها غلياناً وهياجاً تعبر عن أسى عميق من الرداءة التي أحاطت بحياة الشعوب، وهو غليان مفهوم للغاية. لكن الطريق إلى الديمقراطية المدنية التي تحصّنت ضد الاختراق الآيديولوجي، ومن استغلال غير الديمقراطيين للديمقراطية هي الرحلة التي لم تبدأ بعد.

هيغل المناصر لتطبيق الديمقراطية على كل المجتمعات في أسرع وقت، هو ذاته الذي طالب بـ«ثورة علمية» تسبق «الثورة العملية». بغض النظر عن السجال الدائر والحامي حول إيجابية الثورات الحاصلة وسلبياتها، فهذا ليس موضع نقاشي الآن، فإن الثورات العلمية هي الطريقة الأولى والأساسية للدخول في أي عملية إصلاح مدني وديمقراطي. المجتمعات الأمية ستكون صدقية انتخابها مهزوزة، لأن الاستقلال الذاتي في الانتخاب واتخاذ القرار يأتي مع الاطلاع والمعرفة والقدرة على التجرد والاختيار الشخصي المبني على تفكير طويل تجاه الشخصية المنتخبة. حين طبقت الديمقراطيات التي جاءت عبر الانقلابات الديمقراطية هيمن عليها العسكر، وصار الرئيس يفوز بنسبٍ خيالية، وبات «التوريث» أحد وجوه «الجمهورية»، فطمس الفرد وأزهق مفهوم الديمقراطية من أساسه.

إن الحصانة الأولى لأي مفهوم أن يسبق بمعرفة طبيعته، والمجتمعات التي تعجبها المفاهيم لا يكفي أن تراها وتنتمي إليها بوصف أنها حل سحري.