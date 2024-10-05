إيلاف من القدس: منذ أن أقر حزب الله سياسية عدم الإعلان عن قتلاه والخسائر التي يتكبدها في مواجهاته مع إسرائيل، أصبحت الأخبار من جانب واحد، وهو الجانب الاسرائيلي، والذي أعلن مقتل ما لا يقل عن 440 من عناصر حزب الله منذ بدء العمليات البرية في جنوب لبنان يوم الاثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي السبت إنه ضرب عناصر حزب الله خلال الليل في مركز قيادة بمسجد يقع في بنت جبيل بجنوب لبنان، ويقع داخل مجمع مستشفى الشهيد صلاح غندور.

ونشرت "تايمز أوف إسرائيل" تقارير عن قتلى حزب الله، وقالت :"قدر جيش الدفاع الإسرائيلي السبت أنه قتل أكثر من 440 من عناصر حزب الله خلال العمليات البرية في جنوب لبنان، والتي بدأت يوم الاثنين، ووفقا للجيش، فقد قتل حوالي 30 من القادة الميدانيين، في الغارات الجوية وفي القتال مع قوات جيش الدفاع الإسرائيلي".

وقال الجانب الإسرائيلي إن القادة الميدانيين يشملون ضباطا مسؤولين عن وحدات إقليمية مختلفة وقرى في جنوب لبنان.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمره الصحفي السبت: "نحن ندفع حزب الله شمالا. فر بعض الإرهابيين، ويتم هزيمة بعضهم من قبل قواتنا في معارك عن قرب".