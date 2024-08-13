تركي الدخيل



يبدو لي، أنّ المتنبّي، واحد من الشعراء القلائل الذي اختبروا الفراقَ بأرواحهم، وأخبروا عنه برَحيق أرواحهم ذاتها، فإذا هو في زمنه رَجُلٌ كأنّ الرِّيحَ تحتَه، لا يَحُلُّ بأرضٍ إلاّ وفي نفسِه أنه مُفارِقُها. ومن نسيبِ أبي الطيب المتفرِّد، قوله:

لَولَا مُفَارَقَةُ الأَحْبَابِ مَا وجَدَتْ ** لَهَا المَنَايَا إِلَى أَرْواحِنَا سُبُلَا

ويُفيدنا ابن القطَّاع الصقلي؛ بأن المتنبي سُئلَ مرّةً: «كيف أضمرتَ قبل الذِّكر؟ فقال: ليس الأمرُ كذلك؛ وإنَّما (لَهَا) جمعُ لهاةٍ؛ وهي الفاعلةُ، وليست المنايا».

قال البرقوقي: «اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق، في أقصى سقف الفم».

والمعنى: لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لَهَواتُ المنايا سبيلًا إلى أرواحنا.

وهذا البيتُ، على رأي السيد عبد الرحمن بن عبيد الله السقَّاف، في كتابه (العود الهندي)، إنما هو:

من خالصِ الشعرِ، ومختارِ الكلامِ، وإِن كانَ مأخوذًا من قولِ أبي تمام، في ديوانه:

لَوْ جَاءَ مُرتَادُ المَنِيَّةِ لَمْ يَجِدْ ** إِلَّا الفِرَاقَ عَلَى النُّفُوسِ دَلِيلَا

وقد أخذه أبو تمّام، من قول قيس بن الملوح:

لعمرك لولا البين ما مات عاشق ** ولولا الهوى ما ناح باللّيل آلف

وقال قيس بن ذريح:

«وإنّي لمُفنٍ دمعَ عينيَّ بالبُكا * حِذَارَ الّذِي قد كان أو هو كائن

وقالوا غدا أو بعد ذاك بليلة * فراق حبيب لم يبن وهو بائن

وما كنت أخشى أن تكون منيّتي * بكفّيك إلاّ أنّ ما حان حائن

وقال أبو عبادة:

هل ركب مكّة حاملون تحيّة تُهدَى إليها من مُعَنَّى مُغرَمِ

إن لم يبلّغك الحجيج فلا رموا في الجمرتين ولا سُقُوا من زَمزَمِ

ومُنُوا برائعة الفراق فإنّه سِلْمُ السُّهَادِ وحَربُ نَومِ النُّوَّمِ

فالفراق بريدُ الحِمامِ، وفاتحةُ الأسقامِ، وحسبُكَ ما اتَّفَقَ ليعقوبَ عليه السلام». (انتهى كلام السقاف).

لَولَا مُفَارَقَةُ الأَحْبَابِ مَا وجَدَتْ ** لَهَا المَنَايَا إِلَى أَرْواحِنَا سُبُلَا

إنّ فراق الأحباب من أعمق أنواع الفراق، حيث يتجاوز في تأثيره أيَّ نوع آخر من الابتعاد أو الغياب. فالحزن والحنين الناجمان عن فراق الأحباب، يمكن أن يكونا مميتين بشكل أو بآخر.

لقد اعتبر في بيته الفراق، الجسر الذي تعبر عليه المنية، لتصل إلى الروح.

وربما أراد، أن الفراق هو السبب الأكبر في إحساس الإنسان بالموت، والدمار النفسي. فإذا لم نفترق عمَّن نحب، لم تجد المنايا سبيلاً للوصول إلى أرواحنا.

والفراق لا يعني -فقط- الابتعاد الجسدي، بل يمكن أن يكون، الفراق العاطفي؛ وهو ربما أصعب من الفراق الجسدي، لأنه يتضمن تغييرًا في المشاعر والأفكار الموجبة للفراق، فراقًا، لا آمل بعده بلقاء!

إن المتنبي يتجاوز في بيته حيّز التجربة الشخصية، إلى تعبيره عن تجربة الفراق الإنسانية، التي يعيشها الناس دومًا، مما يجعل شعر أبي الطيب خالدًا.

المتنبي، إذ يُجسِّد بشعره، ما نعيش من تجارب، ليس غريبًا أن يكون الأقرب لنا، فهو يتحدث عنّا قبل أن نخلق بألف عام!