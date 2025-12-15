محمد بن عيسى الكنعان

المتنزهات الطبيعية، أو المناطق البرية، أو الأراضي المفتوحة المحاذية للمدينة، أو حتى الساحات الشعبية تعتبر أجزاء مهمة في الصورة الكاملة للمشهد الحضاري لأية مدينة، فما بالك بأهمية مدينة الرياض، وموقعها، وحجمها، واتساعها، وتدفق الوافدين إليها من شتى بقاع العالم، خاصةً أنها مُقبلة -بمشيئة الله وتوفيقه- على أحداث عالمية كبرى، كمعرض إكسبو 2030م، أو كأس العالم 2034م، أو المناسبات الرياضية القارية، فضلًا عن المؤتمرات والقمم الدولية، التي تُعقد بالرياض على مدار العام، في تخصصات ومجالات متنوعة؛ ما يجعل الاهتمام بالرياض من قبل جميع الأجهزة الحكومية يصل إلى أقصى درجاته، كونها الواجهة الرئيسة للمملكة العربية السعودية.

لقد قصدت من هذا التمهيد أن ألفت نظر جهات معينة، ترتبط أعمالها بشكل مباشر بالمشهد الحضاري لمدينة الرياض، وأقصد بشكل محدد أمانة منطقة الرياض وبلدياتها التابعة أو (القطاعات) حسب التنظيم الجديد، وذلك بأن يقوم من يهتم، أو يعنيه الأمر بزيارة خاطفة إلى طريق الثمامة بالرياض، ليشاهد صور من العبث باسم الترفيه، بتلك الساحات التي تُديرها عمالة وافدة، من خلال توفير درجات هوائية ذات الأربع عجلات (دبابات) للأطفال والمراهقين، وتأجيرها بأوقات زمنية محددة، أو، فيتحول المشهد على جانبي طريق الثمامة إلى منطقة تشوه بصري تجتمع فيها فوضى راكبي الدرجات، والغبار المتطاير الذي يحجب الرؤية، والمغامرات الخطرة التي قد تسبب الإصابات والعاهات لممارسيها. ناهيك عن ركوب الأحصنة الصغيرة، والباعة الجائلين، وعربات الأكل والمشروبات، ولا تدري عن تحقيق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

تلك الصورة الفوضوية تعكس مفارقة، فعاصمتنا مدينة جميلة ومتقدمة، وتحتضن (موسم الرياض) وما فيه من فعاليات وترفيه عالي المستوى، وقريبًا سيتم افتتاح المرحلة الأولى من القدية (سكس فلاقز SIX FLAGS)، فضلًا عن مواقع (سِفن) الترفيهية في أكثر من مكان، مع ذلك تجد تلك المناظر غير الحضارية على طريق الثمامة، وبتلك الفوضى، وكأننا في قرى مقطوعة ومنعزلة.

أضف إلى ذلك أن طريق الثمامة ليست طريقًا منزويةً عن الخطوط الرئيسة، أو المناطق الحيوية بالرياض، أو معزولةً عن النطاق العمراني، إنما تعتبر طريق الثمامة من الطرق الحيوية والمحورية التي تربط عدة طرق وأحياء سكنية مثل قرطبة والمونسية وغيرهما، أو حي الرمال المعروف بكثرة الشاليهات والمنتجعات، إلى جانب ارتباطه بمطار الملك خالد الدولي، ومحطة الخطوط الحديدية السعودية (سار).

باختصار طريق الثمامة تعتبر من الطرق الإستراتيجية من واقع كثافته المرورية على مدار الساعة، كونه يربط شرق الرياض بغربها وشمالها، وهذا كافِ لأن يلقى الاهتمام والمتابعة، والتحسين المستمر؛ وأول إجراءات التطوير إيقاف تلك المناظر غير الحضارية، والمرافق الترفيهية التي لا تلتزم بأبسط أبجديات الصحة والسلامة، وأن يتم وضع نظام لها يضبط حركتها ويراقب تحقيق اشتراطاتها، لكي تكون متنفس للعائلات وأولادهم ولكن بطريقة حضارية، تنسجم مع المشهد الحضاري العام لمدينة الرياض، التي نتطلع جميعًا إلى أن تكون العاصمة الأفضل والأجمل ليس إقليميًا بل عالميًا.