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لندن: أعلن ولفرهامبتون الانكليزي لكرة القدم الأربعاء تعيين البرتغالي برونو لاجي مدرباً للنادي خلفاً لمواطنه نونو إشبيريتو سانتو الذي تخلى عن مهامه في نهاية الموسم المنصرم.

وعبّر لاجي مدرب بنفيكا السابق عن سعادته بالانضمام إلى ولفرهامبتون، وقال للموقع الرسمي للنادي "بداية، أنا سعيد جداً"، مضيفاً "إنها فرصة كبيرة. أنا سعيد جداً لعودتي إلى هذه الدولة لتدريب أحد الاندية الكبيرة".

ويعرف المدرب البالغ 45 عاماً الكرة الانكليزية جيداً إذ سبق له أن أشرف على تدريب ناديي شيفيلد ونسداي وسوانسي سيتي.

وتابع "انه فريق ونادٍ يسعى لكتابة التاريخ ويملك فرصة للمنافسة في البريميرليغ. لذا، أنا سعيد ومتحمس، مع طموحات كبيرة للقيام بأشياء عظيمة للنادي".

ويتضمن سجل لاجي التدريبي الفوز بلقب الدوري البرتغالي مع بنفيكا في موسمه الاول معه في 2018 2019، قبل أن يقرر الرحيل عن العاصمة البرتغالية في الموسم التالي بعدما فشل في الدفاع عن لقبه، ليحتل المركز الثاني خلف الغريم التقليدي بورتو.