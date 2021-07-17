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دمشق : يدخل السوريون أولمبياد طوكيو وسط أحلام كسر حاجز الميداليات الثلاث التي حصل عليها أبطالهم في تاريخ مشاركاتهم السابقة في الالعاب الأولمبية، آخرها قبل سبعة عشر عاماً في أثينا 2004.

تشارك سوريا ببعثة صغيرة من خمسة رياضيين ورياضية واحدة، ويمثلها مجد الدين غزال (الوثب العالي)، الربّاع معن أسعد (وزن+109)، أحمد حمشو (فروسية)، السباح أيمن كلزية (200 م فراشة)، محمد ماسو (الترياتلون) ولاعبة كرة الطاولة هند ظاظا (12 عاما) أصغر رياضية في الألعاب.

ويأمل فراس معلا رئيس اللجنة الأولمبية في تحقيق نتائج جيدة، رغم الصعوبات التي اعترضت عملية الاستعداد مقارنة مع ريو 2016، خلال أزمة الحروب التي كانت تعيشها البلاد.

قال بطل السباحة السابق لمسافات طويلة لفرانس برس "المعسكرات التدريبية استعدادا لطوكيو كانت نوعية من كافة النواحي، لكن المشاركات الخارجية تأثرت بشكل كبير بسبب كورونا وهذا انعكس سلبا على لاعب الوثب العالي مجد غزال الذي لم يشارك منذ سنتين في أي مسابقة خارجية بعد معسكره التدريبي في سلطنة عمان".

ويرى معلا أن العقوبات المادية المفروضة على الرياضة السورية من قبل الاتحادات الدولية والقارية تطبيقا لقانون قيصر، لم يكن لها تأثير كبير "لم نجعل العقوبات المالية تؤثر علينا وعلى استعدادات لاعبينا. لدينا ميزانية من الحكومة".

وفي حين تبدو المنافسة صعبة بالحصول على الميداليات، إلا أن معلا أبدى تفاؤله بالرباع معن أسعد "متفائلون بمعن أسعد وتحضيراته كانت جيدة.. أسعد ومجد غزال هما الأبرز في تحقيق منافسة مشرفة ونأمل بمعن التتويج بميدالية".

معاناة الغزال

ويعاني لاعب الوثب العالي مجد غزال، حامل برونزية مونديال 2017 لالعاب القوى، من متاعب كثيرة، من بينها عدم وجود مدرب خاص كما قال لفرانس برس "لم نجد حلا لهذه المشكلة منذ أربع سنوات. قناعتي هي بالمدرب عماد سراج وهو الذي اوصلني، لكنه يعمل في سلطنة عمان ونحاول أن يتواجد معنا في طوكيو".

وأضاف "أتدرّب منذ أربعة أشهر بعد عودتي من معسكر سلطنة عمان، لكن كورونا أثرت على سير الخطة التدريبية. استعدادي لأولمبياد ريو كان أفضل رغم الأزمة الني كانت موجودة من حيث المشاركات الخارجية التي اوصلتني لمستواي، ولم اشارك منذ سنتين في أي بطولة خارجية بسبب كورونا وقيود السفر".

ويعتبر غزال أنه لا يعرف الآن حقيقة مستواه "لم أشارك في السنتين الماضيتين في بطولاتنا التي تقام في أوروبا بسبب كورونا وصعوبة الحصول على التاشيرة. لا أعرف حقيقة مستواي ونتيجتي مجهولة، وآخر مشاركة خارجية لي كانت في 2019 في بطولة العالم العسكرية وحققت الميدالية الفضية بارتفاع 2.20 م".

وعما اذا كانت مشاركته في طوكيو قد تكون الاخيرة له بعد أن وصل لسن الرابعة والثلاثين قال "في طوكيو ستكون المشاركة الأولمبية الرابعة لي وأنا متفائل. كلّ مرة اقول أنها ستكون المشاركة الاخيرة لي ثم استمر. لا مستحيل في حال توفر مستلزمات النجاح.

واحتل غزال المركز السابع في أولمبياد ريو (2.29 م)، علما أن رقمه القياسي الشخصي يبلغ 2.36 م في دورة التحدي في بكين 2016.

آلام أسعد

بدوره، يأمل الرباع معن أسعد (27 عاما) أن يتخلص من أوجاع كتفه التي تلت مشاركته في بطولة آسيا في أوزبكستان في نيسان/أبريل الماضي، عندما حقق ثلاث فضيات برقم قياسي محلي قدره 433 كلغ (195 خطف و238 نتر) "أتدرب ضمن خطة مدروسة من كافة النواحي مع أخي قيس، وتتوفر لنا كافة الأمور المطلوبة من الغذاء والمكملات والتحضير لاولمبياد طوكيو أفضل بكثير من عملية التحضير قبل ريو".

تابع "بعد بطولة آسيا، عانيت من أوجاع في كتفي واتمنى اتجاوزها".

وكان معن حل في المركز الخامس عشر في أولمبياد ريو وشارك حينها بوزن +105 وبلغت مجموعته 400 كلغ (180 خطف و220 نتر).