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ريو دي جانيرو: أشاد الأسطورة بيليه بمواطنته مارتا نجمة المنتخب البرازيلي واصفًا إياها بـ"أكثر من مجرد لاعبة كرة قدم" مضيفًا أنّها "مصدر إلهام" للكثيرين بعد أن سجّلت في خمس دورات متتالية من الألعاب الأولمبية.

أحرزت صاحبة الـ35 عامًا أفضل لاعبة في العالم 6 مرات هدفين في فوز منتخب السامبا الساحق 5 صفر على الصين الأربعاء في مباراته الافتتاحية في أولمبياد طوكيو، لتصبح أول لاعب أو لاعبة تسجل في خمس دورات أولمبية تواليًا.

وكتب بيليه المتوج بكأس العالم ثلاث مرات عبر حسابه على إنستغرام "مرحبًا مارتا، ربما تنامين الآن لأنّك في القسم الآخر من العالم. آمل أنّك تحلمين بما حقّقته منذ بضع ساعات. بالحديث عن ذلك، كم من الأحلام ألهمتِ اليوم؟"

وتابع "إنجازك يعني أكثر من مجرد سجل شخصي. هذه اللّحظة تلهم الملايين من الرياضيين من رياضات أخرى من كلّ أنحاء العالم الذين يحاربون من أجل أن يحظوا بالتقدير".

وأردف اللّاعب الذي حمل القميص رقم 10 أسوة بمارتا الآن "هنيئًا لمشوارك...أنت أكثر من مجرد لاعبة كرة قدم. تساعدين في بناء عالم أفضل بفضل موهبتك، والذي تحظى فيه النساء بمساحة أكبر".